Дисквалификация легкоатлетки Курхиной продлена за незаконное участие в соревнованиях

1 марта Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла решение продлить срок дисквалификации Курхиной на четыре года, начиная с 18 мая 2019 года.

«Курхина была дисквалифицирована на четыре года, начиная с мая 2015-го и не имела права в течение всего этого времени выступать на официальных соревнованиях, либо находиться на централизованных сборах, — отметила собеседница ТАСС. — Однако отбывающая наказание спортсменка в августе того же года нарушила антидопинговые законы, приняв участие в чемпионате общества “Динамо” по легкоатлетическому кроссу в Уфе. После проверки и разбирательств было принято решение дополнительно наказать Курхину».

Как стало известно ТАСС, в скором времени еще у двоих спортсменов, незаконно выступивших в прошлом году на Московском марафоне, также вдвое может увеличиться срок дисквалификации. Речь идет о Евгении Хохлове и Тамаре Щемеревой, которые в момент своего выхода на старт этих соревнований отбывали срок дисквалификации за нарушения антидопинговых правил.

ВФЛА 1 марта также приняла решение дисквалифицировать спринтера Екатерину Генералову на два года, а толкательницу ядра Олесю Свиридову — на четыре.