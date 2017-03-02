Дисквалификация легкоатлетки Курхиной продлена за незаконное участие в соревнованиях
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Дисквалификация за нарушения антидопинговых правил бегуньи на средние дистанции Анастасии Курхиной продлена с четырех до восьми лет по причине ее участия в официальных соревнованиях в период отстранения. Об этом ТАСС сообщили в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
1 марта Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла решение продлить срок дисквалификации Курхиной на четыре года, начиная с 18 мая 2019 года.
«Курхина была дисквалифицирована на четыре года, начиная с мая 2015-го и не имела права в течение всего этого времени выступать на официальных соревнованиях, либо находиться на централизованных сборах, — отметила собеседница ТАСС. — Однако отбывающая наказание спортсменка в августе того же года нарушила антидопинговые законы, приняв участие в чемпионате общества “Динамо” по легкоатлетическому кроссу в Уфе. После проверки и разбирательств было принято решение дополнительно наказать Курхину».
Как стало известно ТАСС, в скором времени еще у двоих спортсменов, незаконно выступивших в прошлом году на Московском марафоне, также вдвое может увеличиться срок дисквалификации. Речь идет о Евгении Хохлове и Тамаре Щемеревой, которые в момент своего выхода на старт этих соревнований отбывали срок дисквалификации за нарушения антидопинговых правил.
ВФЛА 1 марта также приняла решение дисквалифицировать спринтера Екатерину Генералову на два года, а толкательницу ядра Олесю Свиридову — на четыре.
«Генералова была дисквалифицирована на два года за то, что трижды не предоставляла информацию о своем местонахождении в системе АДАМС, — сообщила сотрудник РУСАДА. — Стандартная санкция за такое нарушение составляет два года. Свиридова была наказана на четыре года после того, как в ее
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