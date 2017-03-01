ВФЛА: IAAF разрешила Сивковой, Сидоровой и Сокирскому выступать на всех стартах сезона
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила российским легкоатлетам Анжелике Сидоровой, Кристине Сивковой и Алексею Сокирскому выступать на всех международных соревнованиях в 2017 году. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин.
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IAAF одобрила 23 февраля индивидуальные заявки на участие в международных соревнованиях, поданные бегуньей Сивковой, прыгуньей с шестом Сидоровой и метателем молота Сокирским. Однако в этих документах спортсмены указали не все международные турниры, в которых в течение года хотели бы участвовать. В частности, в ряде заявок не был указан главный старт сезона — чемпионат мира. ВФЛА сделала запрос в IAAF по поводу необходимости оформления дополнительных документов атлетами, которые первоначально ограничились только международными соревнованиями зимнего сезона.
«Сегодня IAAF предоставила нам разъяснения по данному вопросу, — сказал Паркин. — Эти три атлета могут выступать во всех международных соревнованиях сезона-2017».
Многие заявки российских легкоатлетов еще остаются нерассмотренными. Как сообщила IAAF, это произойдет не раньше середины марта.
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