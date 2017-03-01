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1 марта 2017, 18:36 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлетка Клишина прибыла в Белград для участия в зимнем ЧЕ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Прыгунья в длину Дарья Клишина, которая станет единственной представительницей России на зимнем чемпионате Европы, прибыла в Белград, где 3 марта стартует сам турнир. Об этом сообщил ТАСС агент спортсменки Алексей Николаев.

«Дарья в первый день весны приехала в Белград, и готова принять участие в главном старте зимнего сезона», — отметил Николаев.

Спортсменка приехала в Белград из Италии, где проходил заключительный этап подготовки к соревнованиям.

Клишина является победительницей зимних первенств Европы 2011 и 2013 годов.
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