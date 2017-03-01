Легкоатлетка Клишина прибыла в Белград для участия в зимнем ЧЕ

«Дарья в первый день весны приехала в Белград, и готова принять участие в главном старте зимнего сезона», — отметил Николаев.

Спортсменка приехала в Белград из Италии, где проходил заключительный этап подготовки к соревнованиям.

Клишина является победительницей зимних первенств Европы 2011 и 2013 годов.