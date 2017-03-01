Российская легкоатлетка Олеся Свиридова дисквалифицирована на четыре года

Дисквалификация Свиридовой, которая является одной из российских легкоатлеток, входящих в пул тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), вступает в силу с 14 июня 2016 года.

Также сообщается, что бегунья Екатерина Генералова дисквалифицирована на два года, начиная с 1 декабря 2016-го, а срок отстранения бегуньи Анастасии Курхиной продлен на четыре года, начиная с 18 мая 2019-го.