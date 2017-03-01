Российская легкоатлетка Олеся Свиридова дисквалифицирована на четыре года
МОСКВА, 1 мар —
Р-Спорт. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала на четыре года толкательницу ядра Олесю Свиридову за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Дисквалификация Свиридовой, которая является одной из российских легкоатлеток, входящих в пул тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), вступает в силу с 14 июня 2016 года.
Также сообщается, что бегунья Екатерина Генералова дисквалифицирована на два года, начиная с 1 декабря 2016-го, а срок отстранения бегуньи Анастасии Курхиной продлен на четыре года, начиная с 18 мая 2019-го.
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