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28 февраля 2017, 9:56 | Летние: Легкая атлетика | «Прессбол»

Вадим Девятовский: На женский забег мы готовим 2000 медалей и роз, которые будут подарены каждой финишировавшей девушке

27 февраля прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему женскому забегу, который состоится 8 марта в 12.00. Глава БФЛА Вадим Девятовский отметил, что каждую девушку на финише будет ждать сюрприз.

«Мы продолжаем популяризировать спорт в нашей стране и хотим, чтобы он стал частью быта. В этом году на женский забег мы уже заготавливаем 2000 медалей и роз, которые будут подарены каждой финишировавшей девушке. Будут символичные денежные вознаграждения, но главным, по-прежнему, остается участие и настроение. В этом году, совместно с фондом народонаселения, мы посвятим этот забег весне, здоровью, красоте, и скажем, что мы против насилия!» — сказал Вадим Девятовский.

Организаторы мероприятия, согласно изменениям места старта (площадь Независимости), анонсировали две обновленные дистанции 2 км и 5 км, на каждой из которых тройка лучших получит денежные вознаграждения (дистанция 5км: 1 место — 300 рублей, 2 место — 200 рублей, 3 место — 100 рублей; дистанция 2 км: 1 место — 200 рублей, 2 место — 100 рублей, 3 место — 50 рублей).

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