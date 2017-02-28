Вадим Девятовский: На женский забег мы готовим 2000 медалей и роз, которые будут подарены каждой финишировавшей девушке

«Мы продолжаем популяризировать спорт в нашей стране и хотим, чтобы он стал частью быта. В этом году на женский забег мы уже заготавливаем 2000 медалей и роз, которые будут подарены каждой финишировавшей девушке. Будут символичные денежные вознаграждения, но главным, по-прежнему, остается участие и настроение. В этом году, совместно с фондом народонаселения, мы посвятим этот забег весне, здоровью, красоте, и скажем, что мы против насилия!» — сказал Вадим Девятовский.

Организаторы мероприятия, согласно изменениям места старта (площадь Независимости), анонсировали две обновленные дистанции 2 км и 5 км, на каждой из которых тройка лучших получит денежные вознаграждения (дистанция 5км: 1 место — 300 рублей, 2 место — 200 рублей, 3 место — 100 рублей; дистанция 2 км: 1 место — 200 рублей, 2 место — 100 рублей, 3 место — 50 рублей).