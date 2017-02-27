Мария Кучина: Никогда не ощущала себя королевой!
На чемпионате России в помещении 21 февраля действующая чемпионка мира 24-летняя Мария Кучина впервые в карьере взяла высоту — 2.03, показав лучший результат зимнего сезона в мире.
За два дня до покорения новой вершины, Кучина и ее личный тренер Геннадий Габрилян рассказали корреспонденту «Советского спорта» о том, что рекордные высоты удаются спортсменке исключительно в состоянии стресса. Такая методика.
На вопрос «в чем ее уникальность Марии Кучиной?» Геннадий Габрилян готов отвечать в любое время суток. Габрилян прекрасно знает характер, таланты и возможности своей ученицы, которую тренирует уже 17 лет, с того момента, как пришел в общеобразовательную школу № 5 города Прохладный подрабатывать физруком в первый класс, там где училась будущая чемпионка мира. Он помнит все ее успехи, слезы, синяки и шишки, а прыжки, даже тренировочные, записывает на видеокамеру.
Кто не помнит, Прохладный — это в
«КУЧИНА — ЭТО ФЕНОМЕН»
— Уникальность — это скромно сказано про Марию, тут уместно вести речь о феномене, — сказал Геннадий Гарикович Габрилян и прочел мне часовую лекцию о своей методике. Остановимся на психоэмоциональной ее части «Как помочь спортсмену использовать страх и добиться успеха».
«Чем спортсмену страшнее, тем более он способен творить чудеса во время соревнований. Чем важнее старт, чем больше сильных соперниц вокруг Марии Кучиной, а также зрителей на трибунах и телекамер нацелено на нее, тем больших чудес можно ждать от нее в секторе, — говорит Габрилян, и с каждой секундой невольно заводится, как будто перед рекордным прыжком. — На тренировках Мария не прыгает выше 185 см, но в стрессовых ситуациях она прекрасно адаптируется к большим высотам. В стартовых попытках во время соревнований она, бывает, не безупречна, но
ПОД ОПЕКОЙ
Остановись мгновение. Сейчас занятие Кучиной в ЛФК ЦСКА завершится, впереди будут два дня до соревнований, в течение которых тренер и ученица не увидят друг друга. Габрилян считает, что за это время Мария сильнее проникнется страхом. Причем, по мнению тренера, интервью здесь и сейчас, также поможет спортсменке настроиться на нужный «стрессовый лад». Вот в это мне совершенно не поверилось.
Потому как по ходу моей беседы с чемпионкой мира и тренер Габрилян, и будущий супруг Марии Кучиной — хорошо известный спортивный журналист Владас Ласицкас, в любую секунду готовы были прийти на помощь своей ученице и возлюбленной.
Такое бережное отношение, по словам Марии, дорогих людей, помогает ей добиваться высоких результатов. И тут нет противоречия. Тренер и жених, похоже, лучше других знают, как вывести прыгунью из состояния сильнейшего стресса, в который она себя вгоняет накануне состязаний.
Релаксация начнется через два дня после рекорда. Сейчас — интервью — для зарождения стресса.
ПОКА IAAF МОЛЧИТ
— Мария, в декабре вы подали заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена…
— В декабре подала заявку, 5 января ее обновила, а ответа нет. Жду его на личную почту, потому это была моя индивидуальная заявка. Сама вписала, в каких стартах этого сезона хочу участвовать.
— С президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрием Шляхтиным вам удалось встретиться после новогодних каникул?
— Да. Поздоровались перед
— Теперь он в курсе ваших планов?
-Сложно сказать. Но тут самое важное не мои планы, а возвращение ВФЛА в IAAF. А с этим, как минимум до ноября беда. И
В ОЖИДАНИИ КУРАЖА
— На международные старты вы всегда настраивались
— Настрой у меня всегда боевой, каждый официальный старт — серьезное мероприятие, где я хочу красиво прыгать и показать все, на что ты способна. Однако сложно прыгать выше двух метров без опасных конкуренток в секторе для прыжков. Чтобы добиваться высоких результатов, мне нужен адреналин, дух соперничества….
— Победитель «Русской зимы"-2017 Данил Лысенко взял на тренировке 2.35, тогда как его официальный рекорд — 2.33. Почему на тренировках вы не прыгаете выше 185 см?
— На тренировках оттачиваю технику. Моя система подготовки, которую разработал Геннадий Гарикович, радикально отличается от других спортсменов. Мы не рвемся на тренировках к большим высотам, потому что я твердо уверена, рекорды надо устанавливать на соревнованиях, как говорится, при протоколе. Выматывать себя морально и физически на тренировках — не вижу смысла.
— Стало быть, ваш тренер прав, заявляя о том, что высокие результаты вам удаются исключительно на кураже?
— Да. И ловлю я этот кураж только на соревнованиях.
«Я И РАНЬШЕ НЕ ОБЩАЛАСЬ С ИНОСТРАНЦАМИ»
— Вы никогда не просите трибуны вам хлопать во время выполнения прыжка. Но ведь такая поддержка может поднять до нужного уровня вашу куражливость. Так, может, вот он — ваш скрытый резерв для новых рекордов!
— Менять линию поведения во время соревнований не буду, веду себя всегда так, как чувствую. Не удивлюсь, если
— Российские прыгуньи слабый для вас раздражитель?
— Когда я начинаю выступать — многие девочки уже заканчивают состязаться. Остаются прыгать две соперницы или одна, а это, к сожалению, маловато. Мне хочется чувствовать «напряг», четко осознавать, что надо брать высоту в первой попытке, иначе твоя соперница тебя обойдет. К сожалению, в этом зимнем сезоне на всех стартах я сама с собой соревнуюсь, но вот в Питере на «Мемориале Алексеева» мы неплохо соперничали с Кристиной Королевой (1.90). Она придала нотку спортивной борьбы. Благодаря Кристине, я почувствовала соревновательный азарт. Но мне хочется соревноваться на высотах ближе к двум метрам.
— Конкурентки иностранные вас поддерживают в период санкций?
— Я и раньше с ними не общалась, хотя всегда была открыта. Вероятно, мешал языковой барьер. Я спокойно к этому отношусь. Мне хватает общения на Родине.
— В сегодняшней ситуации ощущаете себя королевой в изгнании, которая объективно имеет лучший результат сезона в мире, но ваше величие нелегитимно?
— Никогда не ощущала себя королевой. Это совершенно не нужное чувство. Оно может тебя расслабить. Надо не думать о собственном величии, а тренироваться. Потому что в любой день твой результат могут улучшить конкуренты. Не стоит думать о своем вчерашнем результате, который ты имеешь за спиной, когда нужно брать новые высоты сегодня. Я ведь прекрасно понимаю, что все это быстро пройдет — моя спортивная жизнь: победы, личные рекорды.
— Хорошо, пусть не королева. Тогда наверняка —
— Вы прекрасно понимаете, как я хочу на международные старты… Я чувствую, что нахожусь в отличной форме. Мы прекрасно поработали всю осень, зиму. Сейчас — то время, когда я могу быть лидером во всем мире, но мне не дают это реализовать. Меня это злит и расстраивает. За полтора года я очень соскучилась по международным стартам. Очень хочется выйти и попрыгать с сильнейшими девушками в мире, защитить честь своей Родины пусть даже в статусе нейтрального спортсмена. Санкции делают нас сильнее. Мы не собираемся сдаваться. Мы чисты и уверены в себе….
— По поводу чистоты наших рядов и помыслов. Руководство ВФЛА призвало российских легкоатлетов вернуть 23 олимпийские медали, которые подлежат возврату по решению дисциплинарной комиссии МОК. Как вы относитесь к данному призыву ВФЛА?
— ВФЛА выполняет свою работу, я — свою. Федерация руководит процессами, спортсмены — тренируются.
«ЗАЩИТИТЬ ТИТУЛ ЧЕМПИОНКИ МИРА Я ГОТОВА В ЛЮБОЙ МОМЕНТ»
— Ваша одноклубница — чемпионка мира в тройном прыжке Екатерина Конева, после того, как российским легкоатлетам было отказано выступать на международном уровне, ушла в отпуск, вышла замуж. Почему вы не последовали ее примеру?
— Потому что у меня есть надежда, что все встанет обратно — с головы на ноги, и нас допустят к международным стартам. Есть силы тренироваться, есть эмоции показывать результаты. Мне не хочется пропускать сезон и ничем не заниматься. К тому же летом в Лондоне (
«СВАДЬБУ СЫГРАЕМ ВЕСНОЙ»
— Стало быть, не за горами и ваша свадьба?
— Мы с Владасом планируем сыграть свадьбу весной после окончания зимнего сезона, надеюсь, после чемпионата Европы в помещении, который пройдет в Белграде с 3 по 5 марта. Свадьба точно будет, но никаких изменений в моем тренировочном процессе это событие не повлечет. Владас меня поддерживает, он хочет, чтобы я состоялась как спортсменка высших достижений. Значит, будем вместе готовиться к Играм в Токио-2020.
— Где пройдет свадьба? В Москве или на Кавказе в вашем родном городе Прохладный?
— На Кавказе. Свадьба скромная, чтобы все
— Подождите, а жить вы будете на Кавказе?
— Жизнь спортивная — она всегда в разъездах. В Прохладном мне 10 минут пешком до спортивного манежа, но сейчас я и в Москве счастлива. Поменяла к столице отношение, хотя раньше Москва меня нервировала.
«КЛИШИНА — МОЛОДЕЦ!»
— В январе во время церемонии награждения победителей «Русской зимы» вы тепло беседовали с Дарьей Клишиной, прилетевшей на турнир из США. Дарья — единственная из российских легкоатлетов, кто выступил на Играх в Рио. Вы Клишиной ни капли не завидуете?
— Я только порадовалась за свою одноклубницу Дарью, за то, что она не зря тренировалась четырехлетний олимпийский цикл, и смогла мужественно пережить все нападки в свой адрес. Справилась с волнением и показала себя на Играх в Рио. Клишина — молодец! У нас очень хорошие отношения с ней. Раньше мы жили вместе с Дашей на международных стартах.
— Когда Клишину допустили к Играм в Рио, волна негатива выплеснулась на нее в интернете, досталось на орехи и барьеристу Сергею Шубенкову, когда он подал заявку в IAAF на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Вас не удивило, что когда подали вы аналогичную заявку — вас эта волна злобы даже не замочила?
— Вероятно, я скучна, — мило улыбнулась Мария. — Не знаю, как это объяснить, но, действительно, комья грязи в мой адрес не летели, мое окружение это отметило. Болельщики делятся на тех, кто осуждает нас за подачу заявок в IAAF, и тех, кто готов всегда защищать. Лично я не читаю оскорблений в свой адрес — всегда нахожусь на позитиве, и сейчас жду ответа на мою заявку.
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА.
«МАРИЯ — КАК СКРИПКА СТРАДИВАРИ»
Геннадий Габрилян, личный тренер Кучиной.
— За эти полтора года, что мы отлучены от выступлений на международном уровне, я категорически не стал вносить изменения в систему подготовки Марии. Здесь все осталось на прежнем уровне. Например, количество шагов при разбеге у Маши то же, что и три года назад, а именно — восемь. В этой ситуации с отстранением российских легкоатлетов — нельзя паниковать, чтобы не наломать дров. Условно говоря, я держу руки за спиной ученицы, чтобы подготовка ее к стартам оставалась стабильной. Идеологию прыжка менять нельзя. Мария — как дорогая скрипка Страдивари, очень тонкой настройки, и обращаться важно с ней невероятно бережно. Она единственная в мире, кто преодолевает последние шаги перед прыжком с такой высокой скоростью.
-Каков оптимальный вес у вашей ученицы?
— У Марии он меняется по ходу сезона. Сейчас она весит 57 кг, а когда завоевала золотую медаль на чемпионате мира — 58 кг. Маша умеет лаконично питаться. Чтобы стать королевой, Маше постоянно приходится быть Золушкой в тренировочном зале.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter