Мария Кучина: Никогда не ощущала себя королевой!

За два дня до покорения новой вершины, Кучина и ее личный тренер Геннадий Габрилян рассказали корреспонденту «Советского спорта» о том, что рекордные высоты удаются спортсменке исключительно в состоянии стресса. Такая методика.

На вопрос «в чем ее уникальность Марии Кучиной?» Геннадий Габрилян готов отвечать в любое время суток. Габрилян прекрасно знает характер, таланты и возможности своей ученицы, которую тренирует уже 17 лет, с того момента, как пришел в общеобразовательную школу № 5 города Прохладный подрабатывать физруком в первый класс, там где училась будущая чемпионка мира. Он помнит все ее успехи, слезы, синяки и шишки, а прыжки, даже тренировочные, записывает на видеокамеру.

Кто не помнит, Прохладный — это в Кабардино-Балкарии, там, где борьба — религия, а Эльбрус — выше рекорда Сотомайора, а Кучина — в сто раз популярнее кубинского прыгуна.

«КУЧИНА — ЭТО ФЕНОМЕН»

— Уникальность — это скромно сказано про Марию, тут уместно вести речь о феномене, — сказал Геннадий Гарикович Габрилян и прочел мне часовую лекцию о своей методике. Остановимся на психоэмоциональной ее части «Как помочь спортсмену использовать страх и добиться успеха».

«Чем спортсмену страшнее, тем более он способен творить чудеса во время соревнований. Чем важнее старт, чем больше сильных соперниц вокруг Марии Кучиной, а также зрителей на трибунах и телекамер нацелено на нее, тем больших чудес можно ждать от нее в секторе, — говорит Габрилян, и с каждой секундой невольно заводится, как будто перед рекордным прыжком. — На тренировках Мария не прыгает выше 185 см, но в стрессовых ситуациях она прекрасно адаптируется к большим высотам. В стартовых попытках во время соревнований она, бывает, не безупречна, но скребется-карабкается к пьедесталу. Когда никто не верит, что она может стать первой, Мария “повышает высоту”, разбегается и побеждает. После таких стартов она удивляется, как смогла это сделать».

ПОД ОПЕКОЙ

Остановись мгновение. Сейчас занятие Кучиной в ЛФК ЦСКА завершится, впереди будут два дня до соревнований, в течение которых тренер и ученица не увидят друг друга. Габрилян считает, что за это время Мария сильнее проникнется страхом. Причем, по мнению тренера, интервью здесь и сейчас, также поможет спортсменке настроиться на нужный «стрессовый лад». Вот в это мне совершенно не поверилось.

Потому как по ходу моей беседы с чемпионкой мира и тренер Габрилян, и будущий супруг Марии Кучиной — хорошо известный спортивный журналист Владас Ласицкас, в любую секунду готовы были прийти на помощь своей ученице и возлюбленной.

Такое бережное отношение, по словам Марии, дорогих людей, помогает ей добиваться высоких результатов. И тут нет противоречия. Тренер и жених, похоже, лучше других знают, как вывести прыгунью из состояния сильнейшего стресса, в который она себя вгоняет накануне состязаний.

Релаксация начнется через два дня после рекорда. Сейчас — интервью — для зарождения стресса.

ПОКА IAAF МОЛЧИТ

— Мария, в декабре вы подали заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена…

— В декабре подала заявку, 5 января ее обновила, а ответа нет. Жду его на личную почту, потому это была моя индивидуальная заявка. Сама вписала, в каких стартах этого сезона хочу участвовать.

— С президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрием Шляхтиным вам удалось встретиться после новогодних каникул?

— Да. Поздоровались перед пресс-конференцией к турниру «Русская зима» в Москве.

— Теперь он в курсе ваших планов?

-Сложно сказать. Но тут самое важное не мои планы, а возвращение ВФЛА в IAAF. А с этим, как минимум до ноября беда. И все-таки я надеюсь, что в марте российских легкоатлетов ждет участие в чемпионате Европы. Если, конечно, нас туда допустят и где мне очень хочется выступить.

В ОЖИДАНИИ КУРАЖА

— На международные старты вы всегда настраивались по-особенному?

— Настрой у меня всегда боевой, каждый официальный старт — серьезное мероприятие, где я хочу красиво прыгать и показать все, на что ты способна. Однако сложно прыгать выше двух метров без опасных конкуренток в секторе для прыжков. Чтобы добиваться высоких результатов, мне нужен адреналин, дух соперничества….

— Победитель «Русской зимы"-2017 Данил Лысенко взял на тренировке 2.35, тогда как его официальный рекорд — 2.33. Почему на тренировках вы не прыгаете выше 185 см?

— На тренировках оттачиваю технику. Моя система подготовки, которую разработал Геннадий Гарикович, радикально отличается от других спортсменов. Мы не рвемся на тренировках к большим высотам, потому что я твердо уверена, рекорды надо устанавливать на соревнованиях, как говорится, при протоколе. Выматывать себя морально и физически на тренировках — не вижу смысла.

— Стало быть, ваш тренер прав, заявляя о том, что высокие результаты вам удаются исключительно на кураже?

— Да. И ловлю я этот кураж только на соревнованиях.

«Я И РАНЬШЕ НЕ ОБЩАЛАСЬ С ИНОСТРАНЦАМИ»

— Вы никогда не просите трибуны вам хлопать во время выполнения прыжка. Но ведь такая поддержка может поднять до нужного уровня вашу куражливость. Так, может, вот он — ваш скрытый резерв для новых рекордов!

— Менять линию поведения во время соревнований не буду, веду себя всегда так, как чувствую. Не удивлюсь, если когда-нибудь попрошу трибуны поддержать меня хлопками — от себя во время старта я могу ожидать чего угодно. Находясь в секторе, я могу попросить у зрителей тишины, могу вообще не обращать внимания на свист, хлопки в ладоши, и прыгать себе спокойно. У меня нет пунктика: «Ой, как мне готовиться к очередной высоте?». Я прыгаю по велению души. Могу сама себя заводить. И не считаю, аплодисменты трибун — скрытый резерв для роста моих результатов.

— Российские прыгуньи слабый для вас раздражитель?

— Когда я начинаю выступать — многие девочки уже заканчивают состязаться. Остаются прыгать две соперницы или одна, а это, к сожалению, маловато. Мне хочется чувствовать «напряг», четко осознавать, что надо брать высоту в первой попытке, иначе твоя соперница тебя обойдет. К сожалению, в этом зимнем сезоне на всех стартах я сама с собой соревнуюсь, но вот в Питере на «Мемориале Алексеева» мы неплохо соперничали с Кристиной Королевой (1.90). Она придала нотку спортивной борьбы. Благодаря Кристине, я почувствовала соревновательный азарт. Но мне хочется соревноваться на высотах ближе к двум метрам.

— Конкурентки иностранные вас поддерживают в период санкций?

— Я и раньше с ними не общалась, хотя всегда была открыта. Вероятно, мешал языковой барьер. Я спокойно к этому отношусь. Мне хватает общения на Родине.

ЖАР-ПТИЦА В КЛЕТКЕ

— В сегодняшней ситуации ощущаете себя королевой в изгнании, которая объективно имеет лучший результат сезона в мире, но ваше величие нелегитимно?

— Никогда не ощущала себя королевой. Это совершенно не нужное чувство. Оно может тебя расслабить. Надо не думать о собственном величии, а тренироваться. Потому что в любой день твой результат могут улучшить конкуренты. Не стоит думать о своем вчерашнем результате, который ты имеешь за спиной, когда нужно брать новые высоты сегодня. Я ведь прекрасно понимаю, что все это быстро пройдет — моя спортивная жизнь: победы, личные рекорды. Кто-то тебя когда-нибудь непременно превзойдет. В спорте я не для того, чтобы получать королевские почести. Моя наивысшая радость: когда моя тренировочная работа приносит результат.

— Хорошо, пусть не королева. Тогда наверняка — жар-птица в клетке, которая, окажись на воле, непременно задала бы жару соперницам на Играх в Рио, где золотая медаль в прыжках в высоту у женщин была завоевана с результатом 1.97.

— Вы прекрасно понимаете, как я хочу на международные старты… Я чувствую, что нахожусь в отличной форме. Мы прекрасно поработали всю осень, зиму. Сейчас — то время, когда я могу быть лидером во всем мире, но мне не дают это реализовать. Меня это злит и расстраивает. За полтора года я очень соскучилась по международным стартам. Очень хочется выйти и попрыгать с сильнейшими девушками в мире, защитить честь своей Родины пусть даже в статусе нейтрального спортсмена. Санкции делают нас сильнее. Мы не собираемся сдаваться. Мы чисты и уверены в себе….

— По поводу чистоты наших рядов и помыслов. Руководство ВФЛА призвало российских легкоатлетов вернуть 23 олимпийские медали, которые подлежат возврату по решению дисциплинарной комиссии МОК. Как вы относитесь к данному призыву ВФЛА?

— ВФЛА выполняет свою работу, я — свою. Федерация руководит процессами, спортсмены — тренируются.

«ЗАЩИТИТЬ ТИТУЛ ЧЕМПИОНКИ МИРА Я ГОТОВА В ЛЮБОЙ МОМЕНТ»

— Ваша одноклубница — чемпионка мира в тройном прыжке Екатерина Конева, после того, как российским легкоатлетам было отказано выступать на международном уровне, ушла в отпуск, вышла замуж. Почему вы не последовали ее примеру?

— Потому что у меня есть надежда, что все встанет обратно — с головы на ноги, и нас допустят к международным стартам. Есть силы тренироваться, есть эмоции показывать результаты. Мне не хочется пропускать сезон и ничем не заниматься. К тому же летом в Лондоне ( 5—13 августа ) пройдет чемпионат мира, где мне хотелось бы защитить свой титул. Вдруг меня туда допустят! Не хочу этот титул просто так кому-то отдать, тем более, когда я в любой момент готова его защитить. Если возьму паузу в тренировочном процессе — то собьется тонкая настройка моего организма, позволяющая показывать высокие результаты. Все уйдет в пустоту. Ну, а чтобы выйти замуж — необязательно брать отпуск.

«СВАДЬБУ СЫГРАЕМ ВЕСНОЙ»

— Стало быть, не за горами и ваша свадьба?

— Мы с Владасом планируем сыграть свадьбу весной после окончания зимнего сезона, надеюсь, после чемпионата Европы в помещении, который пройдет в Белграде с 3 по 5 марта. Свадьба точно будет, но никаких изменений в моем тренировочном процессе это событие не повлечет. Владас меня поддерживает, он хочет, чтобы я состоялась как спортсменка высших достижений. Значит, будем вместе готовиться к Играм в Токио-2020.

— Где пройдет свадьба? В Москве или на Кавказе в вашем родном городе Прохладный?

— На Кавказе. Свадьба скромная, чтобы все по-родственному, по-семейному… Мы счастливы с Владасом, и хватит об этом.

— Подождите, а жить вы будете на Кавказе?

— Жизнь спортивная — она всегда в разъездах. В Прохладном мне 10 минут пешком до спортивного манежа, но сейчас я и в Москве счастлива. Поменяла к столице отношение, хотя раньше Москва меня нервировала.

«КЛИШИНА — МОЛОДЕЦ!»

— В январе во время церемонии награждения победителей «Русской зимы» вы тепло беседовали с Дарьей Клишиной, прилетевшей на турнир из США. Дарья — единственная из российских легкоатлетов, кто выступил на Играх в Рио. Вы Клишиной ни капли не завидуете?

— Я только порадовалась за свою одноклубницу Дарью, за то, что она не зря тренировалась четырехлетний олимпийский цикл, и смогла мужественно пережить все нападки в свой адрес. Справилась с волнением и показала себя на Играх в Рио. Клишина — молодец! У нас очень хорошие отношения с ней. Раньше мы жили вместе с Дашей на международных стартах.

— Когда Клишину допустили к Играм в Рио, волна негатива выплеснулась на нее в интернете, досталось на орехи и барьеристу Сергею Шубенкову, когда он подал заявку в IAAF на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Вас не удивило, что когда подали вы аналогичную заявку — вас эта волна злобы даже не замочила?

— Вероятно, я скучна, — мило улыбнулась Мария. — Не знаю, как это объяснить, но, действительно, комья грязи в мой адрес не летели, мое окружение это отметило. Болельщики делятся на тех, кто осуждает нас за подачу заявок в IAAF, и тех, кто готов всегда защищать. Лично я не читаю оскорблений в свой адрес — всегда нахожусь на позитиве, и сейчас жду ответа на мою заявку.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА.

«МАРИЯ — КАК СКРИПКА СТРАДИВАРИ»

Геннадий Габрилян, личный тренер Кучиной.

— За эти полтора года, что мы отлучены от выступлений на международном уровне, я категорически не стал вносить изменения в систему подготовки Марии. Здесь все осталось на прежнем уровне. Например, количество шагов при разбеге у Маши то же, что и три года назад, а именно — восемь. В этой ситуации с отстранением российских легкоатлетов — нельзя паниковать, чтобы не наломать дров. Условно говоря, я держу руки за спиной ученицы, чтобы подготовка ее к стартам оставалась стабильной. Идеологию прыжка менять нельзя. Мария — как дорогая скрипка Страдивари, очень тонкой настройки, и обращаться важно с ней невероятно бережно. Она единственная в мире, кто преодолевает последние шаги перед прыжком с такой высокой скоростью.

-Каков оптимальный вес у вашей ученицы?

— У Марии он меняется по ходу сезона. Сейчас она весит 57 кг, а когда завоевала золотую медаль на чемпионате мира — 58 кг. Маша умеет лаконично питаться. Чтобы стать королевой, Маше постоянно приходится быть Золушкой в тренировочном зале.