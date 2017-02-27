Европейская легкоатлетическая ассоциация: Клишина будет единственной россиянкой на ЧЕ
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Европейская легкоатлетическая ассоциация подтвердила, что прыгунья в длину Дарья Клишина будет единственной представительницей России на чемпионате Европы 2017 года, который пройдет в Белграде. Об этом сообщает
пресс-служба организации.
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В понедельник ассоциация представила окончательные списки участников турнира. Клишина ранее была допущена к международным соревнованиям в качестве нейтрального спортсмена.
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