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27 февраля 2017, 14:44 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Европейская легкоатлетическая ассоциация: Клишина будет единственной россиянкой на ЧЕ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Европейская легкоатлетическая ассоциация подтвердила, что прыгунья в длину Дарья Клишина будет единственной представительницей России на чемпионате Европы 2017 года, который пройдет в Белграде. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В понедельник ассоциация представила окончательные списки участников турнира. Увеличить
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В понедельник ассоциация представила окончательные списки участников турнира. Клишина ранее была допущена к международным соревнованиям в качестве нейтрального спортсмена.
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