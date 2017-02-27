Чемпионат по бегу выиграл 99-летний ветеран

По его данным, на 60-метровом отрезке Орвилл Роджерс (Orville Rogers) обогнал 92-летнего Диксона Хемфилла (Dixon Hemphill) на пять сотых секунды. Преимущество было таким незначительным, что определять победителя пришлось при помощи фотофиниша.

«Думаю, если бы я немного подался вперед, я бы выиграл», — заявил Хемфилл, который лидировал первые 55 метров.

Эта дистанция была самой короткой на продлившихся три дня состязаниях. Соперники также соревновались в беге на 200, 400, 800 и 1600 метров, и во всех четырех случаях быстрее оказывался Хемфилл.

По причине возраста у них с Роджерсом нет конкурентов. Впервые они встретились на беговой дорожке четыре года назад, с тех пор между ними установилось дружеское соперничество, и на 60-метровке на этом чемпионате Рождерс одерживает победу уже в четвертый раз подряд.