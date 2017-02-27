Чемпионат по бегу выиграл 99-летний ветеран
В США на зимнем чемпионате по бегу в закрытых помещениях среди пожилых людей победителем в спринте стал 99-летний бывший пилот, ветеран Второй мировой войны. Об этом сообщает портал Runner's World.
По его данным, на 60-метровом отрезке Орвилл Роджерс (Orville Rogers) обогнал 92-летнего Диксона Хемфилла (Dixon Hemphill) на пять сотых секунды. Преимущество было таким незначительным, что определять победителя пришлось при помощи фотофиниша.
«Думаю, если бы я немного подался вперед, я бы выиграл», — заявил Хемфилл, который лидировал первые 55 метров.
Эта дистанция была самой короткой на продлившихся три дня состязаниях. Соперники также соревновались в беге на 200, 400, 800 и 1600 метров, и во всех четырех случаях быстрее оказывался Хемфилл.
По причине возраста у них с Роджерсом нет конкурентов. Впервые они встретились на беговой дорожке четыре года назад, с тех пор между ними установилось дружеское соперничество, и на 60-метровке на этом чемпионате Рождерс одерживает победу уже в четвертый раз подряд.
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