Тренер олимпийского чемпиона Мо Фара заявил, что не нарушал антидопинговые правила
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Американский тренер по легкой атлетике Альберто Салазар, под руководством которого тренируется в том числе известный британский бегун Мо Фара, заявил, что не нарушал антидопинговые правила. Слова Салазар приводит BBC.
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Ранее британская газета Sunday Times получила доступ к черновику доклада американского антидопингового агентства (USADA), который был написан в марте 2016 года. В докладе рассказывается о возможном применении допинга бегунами, которые тренируются в Проекте Орегон. Доклад был подготовлен по запросу медицинского надзорного ведомства этого американского штата. В частности, в нем утверждается, что Салазар, работающий в проекте в том числе с Мо Фара, использовал смеси из разрешенных препаратов для повышения уровня тестостерона у своих подопечных на основе
«Я не использовал запрещенные добавки, — сказал он. — Мне уже неоднократно приходилось опровергать обвинения, выдвинутые против меня. Наш проект полностью соблюдает кодекс Всемирного антидопингового агентства и Международной ассоциации легкоатлетических федераций».
В докладе сообщалось, что Салазар мог давать своим спортсменам легальный препараты с
Ранее Мо Фара заявил, что никогда не нарушал антидопинговые правила.
Британец является четырехкратным олимпийским чемпионом. На Играх 2012 и 2016 годов он побеждал в беге на 10 000 и 5 000 м. Салазар — бывший американский легкоатлет, который специализировался в марафоне. Он трижды побеждал в
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