Тренер олимпийского чемпиона Мо Фара заявил, что не нарушал антидопинговые правила

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Ранее британская газета Sunday Times получила доступ к черновику доклада американского антидопингового агентства (USADA), который был написан в марте 2016 года. В докладе рассказывается о возможном применении допинга бегунами, которые тренируются в Проекте Орегон. Доклад был подготовлен по запросу медицинского надзорного ведомства этого американского штата. В частности, в нем утверждается, что Салазар, работающий в проекте в том числе с Мо Фара, использовал смеси из разрешенных препаратов для повышения уровня тестостерона у своих подопечных на основе L-карнитина.

«Я не использовал запрещенные добавки, — сказал он. — Мне уже неоднократно приходилось опровергать обвинения, выдвинутые против меня. Наш проект полностью соблюдает кодекс Всемирного антидопингового агентства и Международной ассоциации легкоатлетических федераций».

В докладе сообщалось, что Салазар мог давать своим спортсменам легальный препараты с L-карнитином в чрезмерных количествах. «L-карнитин — это широкодоступная, не запрещенная WADA пищевая добавка, она использовалась в рамках кодекса WADA, и это было согласовано с USADA, — отметил тренер. — Я добровольно сотрудничал с USADA в течение многих лет. Утечка информации и ложные утверждения в прессе вызывают тревогу; с нетерпением жду, когда этот несправедливый и затянувшийся процесс закончится».

Ранее Мо Фара заявил, что никогда не нарушал антидопинговые правила.