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26 февраля 2017, 15:58 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Чемпион ОИ британский бегун Мо Фара заявил, что никогда не принимал допинг

МОСКВА, 26 фев — Р-Спорт. Четырехкратный олимпийский чемпион британский бегун Мо Фара заявил, что никогда не принимал допинг и разочарован попытками СМИ связать его имя с нарушением антидопинговых правил.

Ранее Sunday Times сообщило, что согласно докладу Американского антидопингового агентства (USADA) тренер Мо Фара Альберто Салазар стимулировал своих атлетов с помощью запрещенных препаратов. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении издания, специалист давал добавки для повышения уровня тестостерона и продуктивности многим спортсменам, включая Мо Фара.

«Я чистый спортсмен, который никогда не нарушал антидопинговые правила и меня огорчает, что некоторые СМИ, несмотря на прозрачные факты, продолжают пытаться связать меня с обвинениями в применении допинга. Мне неясна мотивация Sunday Times в отношении меня. С другой стороны, я понимаю, что они, используя мое имя, делают историю более интересной, но это абсолютно несправедливо, так как из их же собственных заявлений становится ясно, что я не сделал ничего плохого», — говорится в заявлении Мо Фара, опубликованной на его странице в Facebook.
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USADA расследует информацию о нарушении антидопинговых правил тренером Мо Фары

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Американское антидопинговое агентство (USADA) расследует появившуюся информацию о том, что Альберто Салазар, тренер четырехкратного чемпиона Олимпийских игр, британского легкоатлета Мо Фары, нарушал антидопинговые правила. Об этом говорится в официальном заявлении организации.
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