Чемпион ОИ британский бегун Мо Фара заявил, что никогда не принимал допинг

Ранее Sunday Times сообщило, что согласно докладу Американского антидопингового агентства (USADA) тренер Мо Фара Альберто Салазар стимулировал своих атлетов с помощью запрещенных препаратов. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении издания, специалист давал добавки для повышения уровня тестостерона и продуктивности многим спортсменам, включая Мо Фара.

«Я чистый спортсмен, который никогда не нарушал антидопинговые правила и меня огорчает, что некоторые СМИ, несмотря на прозрачные факты, продолжают пытаться связать меня с обвинениями в применении допинга. Мне неясна мотивация Sunday Times в отношении меня. С другой стороны, я понимаю, что они, используя мое имя, делают историю более интересной, но это абсолютно несправедливо, так как из их же собственных заявлений становится ясно, что я не сделал ничего плохого», — говорится в заявлении Мо Фара, опубликованной на его странице в Facebook.