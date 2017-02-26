USADA расследует информацию о нарушении антидопинговых правил тренером Мо Фары
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Американское антидопинговое агентство (USADA) расследует появившуюся информацию о том, что Альберто Салазар, тренер четырехкратного чемпиона Олимпийских игр, британского легкоатлета Мо Фары, нарушал антидопинговые правила. Об этом говорится в официальном заявлении организации.
Ранее британская газета Sunday Times опубликовала информацию со ссылкой на отчет USADA о том, что Салазар использовал смеси из разрешенных препаратов для повышения уровня тестостерона у своих подопечных.
«Мы продолжим расследование относительно возможных нарушений антидопинговых правил, однако конкретные выводы пока делать рано», — говорится в заявлении USADA.
В сентябре хакерская группа Fancy Bears взломала базу данных антидопинговой системы АДАМС, после чего начала частями публиковать документы, согласно которым многие титулованные спортсмены в разные годы принимали запрещенные вещества в терапевтических целях. В их числе значился Фара.
Британец является четырехкратным олимпийским чемпионом. На Играх 2012 и 2016 годов он побеждал в беге на 10 000 и 5 000 м.
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