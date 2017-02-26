USADA расследует информацию о нарушении антидопинговых правил тренером Мо Фары

Ранее британская газета Sunday Times опубликовала информацию со ссылкой на отчет USADA о том, что Салазар использовал смеси из разрешенных препаратов для повышения уровня тестостерона у своих подопечных.

«Мы продолжим расследование относительно возможных нарушений антидопинговых правил, однако конкретные выводы пока делать рано», — говорится в заявлении USADA.

В сентябре хакерская группа Fancy Bears взломала базу данных антидопинговой системы АДАМС, после чего начала частями публиковать документы, согласно которым многие титулованные спортсмены в разные годы принимали запрещенные вещества в терапевтических целях. В их числе значился Фара.

Британец является четырехкратным олимпийским чемпионом. На Играх 2012 и 2016 годов он побеждал в беге на 10 000 и 5 000 м.