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26 февраля 2017, 10:59 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Информатор WADA бегунья Степанова не сумела квалифицироваться на зимний ЧЕ в Белграде

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Выступающая в качестве нейтральной спортсменки бегунья Юлия Степанова не прошла квалификационный отбор для участия в зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике, который стартует 3 марта в Белграде. Как сообщили ТАСС в оргкомитете соревнований, спортсменка не сумела выполнить отборочный норматив.

Легкоатлетка не смогла выполнить отборочный норматив на дистанциях 400 и 800 м. Увеличить
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Претендентки на участие в зимнем чемпионате Европы должны были с 1 января 2016 года по 26 февраля 2017 года выполнить отборочные нормативы. В беге на 800 метров порог равен 2 минутам 4 секундам, а на дистанции вдвое короче — 54 секундам. Лучшие результаты Степановой на этих дистанциях (800 м — 2.05,14; 400 м — 57,18) не удовлетворяют требованиям Европейской легкоатлетической ассоциации.

Согласно информации, предоставленной организаторами ЧЕ-2017, на 800-метровку, в которой специализируется Степанова, напрямую квалифицировались 45 спортсменок.

Степанова дебютировала на международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена в июле 2016 года на летнем чемпионате Европы в Амстердаме. Тогда она во время квалификационного забега на 800 метров получила травму и, прихрамывая, финишировала с огромным отставанием от своих соперниц. Позднее Международный олимпийский комитет не допустил эту спортсменку до участия в Олимпиаде-2016.

В декабре 2014 года Степанова и ее муж стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании ARD, название которого можно перевести как «Секретное дело «Допинг». В нем утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Расследование, проведенное в связи с этим независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA), закончилось дисквалификацией Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и последующим недопуском российских легкоатлетов к участию в Играх-2016.
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IAAF разрешила трем россиянам выступать на соревнованиях под нейтральным флагом

IAAF разрешила трем россиянам выступать на соревнованиях под нейтральным флагом

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла заявки Анжелики Сидоровой, Кристины Сивковой и Алексея Сокирского, спортсмены смогут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом сообщается в пресс-релизе IAAF.
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26 февраля

Информатор WADA бегунья Степанова не сумела квалифицироваться на зимний ЧЕ в Белграде

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