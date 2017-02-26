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26 февраля 2017, 10:17 | Летние: Легкая атлетика | БЕЛТА

Белорусские легкоатлеты победили в командном зачете матчевой встречи среди восьми стран

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлеты победили в командном зачете юниорской матчевой встречи, которая состоялась в Минске в спорткомплексе Белорусского государственного университета физической культуры (БГУФК), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В соревнованиях, кроме хозяев, приняли участие спортсмены до 20 лет из Азербайджана, Латвии, Литвы, Эстонии, Турции, Франции и Украины. Белорусские легкоатлеты набрали в общем зачете 158 очков, всего на один балл опередив соперников из Франции — 157, которые были сильны в беговых дисциплинах. У хозяев турнира наиболее удачно под сводами легкоатлетического манежа выступила Виолетта Скворцова.

В прыжках в длину уже в первой попытке она показала результат 6 м 27 см. Не было равных белоруске и в тройном прыжке — 13 м 69 см.

«Довольна своим выступлением. Конечно, нужно стремиться показать результат выше. И полностью никогда не остаешься удовлетворен выступлением, но я рада, что подтвердила свой юниорский рекорд в тройном прыжке — 13 м 69 см. Разбег и попадание — в рабочем состоянии. Чувствовала себя в манеже в БГУФК уверенно. Правда, после двух видов в один день ног не чувствую совсем», — рассказала Виолетта Скворцова.

Матчевая встреча по легкой атлетике среди юниоров становится традиционной. В 2016 году успех в общем зачете праздновали молодые спортсмены из Украины. Гости, которые приехали в Минск в текущем году, отмечают организацию турнира. Белорусская федерация по легкой атлетике постаралась провести матчевую встречу в БГУФК на высоком уровне: флеш-интервью, микст-зона, подробная статистика. Такое внимание для юниоров важно и позволяет раскрывать свои таланты на беговых дорожках, секторах для прыжков и метаний.

После успешного выступления на домашнем турнире белорусские легкоатлеты продолжат готовиться к основному старту 2017 года — юниорскому чемпионату Европы, который пройдет в итальянском Гроссето с 20 по 23 июля.

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