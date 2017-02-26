Представители Кении победили на Токийском марафоне
ТОКИО, 26 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Токийский марафон, который прошел в воскресенье в японской столице в 11-й раз, завершился триумфом спортсменов из Кении. Всего в забеге приняли участие более 36 тысяч человек.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
У мужчин лучший результат (2:03:58) показал Уилсон Кипсанг — бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года. Это самое быстрое время,
Среди женщин первое место досталось кенийке Саре Чепчирчир, которая побеждала на марафоне в Лиссабоне.
Токийский марафон проходит ежегодно, начиная с 2007 года. Это мероприятие для многих зрителей и даже участников представляет собой скорее праздник, а не серьезное спортивное событие. Из десятков тысяч бегунов далеко не все выходят на старт с целью победить, для многих важнее само участие. Некоторые выходят на дистанцию в необычных костюмах героев популярных фильмов или аниме.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter