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26 февраля 2017, 8:25 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Представители Кении победили на Токийском марафоне

ТОКИО, 26 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Токийский марафон, который прошел в воскресенье в японской столице в 11-й раз, завершился триумфом спортсменов из Кении. Всего в забеге приняли участие более 36 тысяч человек.

Первыми стали Уилсон Кипсанг и Сара Чепчирчир. Увеличить
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У мужчин лучший результат (2:03:58) показал Уилсон Кипсанг — бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года. Это самое быстрое время, когда-либо зафиксированное на марафоне в Токио. Остальные ступеньки пьедестала также заняли его соотечественники Гидеон Кипкемои (2:05:51) и Диксон Чумба (2:06:25).

Среди женщин первое место досталось кенийке Саре Чепчирчир, которая побеждала на марафоне в Лиссабоне.

Токийский марафон проходит ежегодно, начиная с 2007 года. Это мероприятие для многих зрителей и даже участников представляет собой скорее праздник, а не серьезное спортивное событие. Из десятков тысяч бегунов далеко не все выходят на старт с целью победить, для многих важнее само участие. Некоторые выходят на дистанцию в необычных костюмах героев популярных фильмов или аниме.
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