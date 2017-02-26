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26 февраля 2017, 7:57 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

СМИ: USADA утверждает, что тренер Мо Фара нарушал антидопинговые правила

МОСКВА, 26 фев — Р-Спорт. Альберто Салазар, тренер четырехкратного олимпийского чемпиона в беге на 5000 и 10000 метров британца Мо Фара, стимулировал атлетов с помощью запрещенных препаратов, следует из доклада Американского антидопингового агентства (USADA), который оказался в распоряжении издания Sunday Times.

USADA ведет расследование в отношении Салазара с 2015 года. Тогда американский специалист оказался в эпицентре скандала вокруг престижного тренировочного лагеря в Орегоне, который он возглавлял. Американская бегунья Кара Гоучер в 2015 году в документальном фильме Би-би-си заявила, что Салазар неоднократно нарушал антидопинговые правила, подталкивая спортсменов к употреблению запрещенных препаратов. Салазар свою вину тогда не признал, однако USADA начало расследование.

Согласно докладу агентства, Салазар злоупотреблял рецептурными препаратами и использовал в подготовке спортсменов запрещенные допинговые настои для повышения уровня тестостерона и продуктивности бегунов. Документы, которые оказались в распоряжении Sunday Times свидетельствуют, что тренер давал добавки на основе химического Л-карнитина многим спортсменам, включая Мо Фара.
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