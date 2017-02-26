СМИ: USADA утверждает, что тренер Мо Фара нарушал антидопинговые правила

USADA ведет расследование в отношении Салазара с 2015 года. Тогда американский специалист оказался в эпицентре скандала вокруг престижного тренировочного лагеря в Орегоне, который он возглавлял. Американская бегунья Кара Гоучер в 2015 году в документальном фильме Би-би-си заявила, что Салазар неоднократно нарушал антидопинговые правила, подталкивая спортсменов к употреблению запрещенных препаратов. Салазар свою вину тогда не признал, однако USADA начало расследование.

Согласно докладу агентства, Салазар злоупотреблял рецептурными препаратами и использовал в подготовке спортсменов запрещенные допинговые настои для повышения уровня тестостерона и продуктивности бегунов. Документы, которые оказались в распоряжении Sunday Times свидетельствуют, что тренер давал добавки на основе химического Л-карнитина многим спортсменам, включая Мо Фара.