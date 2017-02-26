СМИ: Тренер Мо Фара нарушал антидопинговые правила
Альберто Салазар, тренер четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фара, нарушал антидопинговые правила.
Об этом говорится в докладе USADA, оказавшимся в распоряжении Sunday Times. Ранее специалиста уже подозревали в нарушении антидопинговых правил.
Отмечается, что Салазар использовал смеси из незапрещенных напрямую препаратов для улучшения результатов своих подопечных. Причем такие методы угрожали и здоровью спортсменов.
Полностью доклад USADA будет опубликован завтра.
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