«Допинговые скандалы помогли быстрее уйти». Антюх попрощалась со спортом
Олимпийская чемпионка Лондона Наталья Антюх попрощалась с большим спортом. «Советский спорт в Санкт-Петербурге» рассказывает, как это было.
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«В спортивной жизни выполнила все планы»
Наталью Антюх знают как чемпионку лондонской Олимпиады в беге на 400 метров с барьерами. Однако возможно, что в ее лице мир потерял блестящего музыканта. В детстве Наталья выбирала между легкой атлетикой и музыкой. Выбор был сделан в пользу спорта, о чем олимпийская чемпионка вряд ли
Первые олимпийские медали Антюх выиграла в 2004 году на играх в Афинах. Личная бронза на четырехстах метрах и серебро в эстафете 4 по 400. А дальше — падение на финише отборочных соревнований к пекинской Олимпиаде, непопадание в заявку сборной и долгая работа с психологом. В 2010 году Наталья принимает решение сменить гладкий бег на барьерный, как итог, золотой триумф в Лондоне. К нему добавилась еще и серебряная медаль в эстафете, которую правда потом пришлось вернуть, в результате известного допингового скандала.
Тяжело завершать карьеру на фоне скандалов, но на проводах Антюх из большого спорта в Петербургском Манеже никто о них не вспоминает. На экране вновь и вновь повторяют моменты лондонского золотого финиша, спортивные чиновники Петербурга засыпают Наталью цветами и подарками, а юные спортсмены выстраиваются в очередь за автографами и фотографиями. Сама олимпийская чемпионка произносит прощальную речь. Слез на ее лице нет, но в голосе чувствуются нотки грусти.
— Всегда грустно заканчивать с тем, чем ты занимался всю свою жизнь, а с другой стороны радостно, что начинается другой виток жизни. Думаю, вне спорта тоже будет много побед. А в своей спортивной жизни я выполнила все планы на 100%.
«Не планировала уходить из спорта после Лондона»
Вспоминая яркие моменты своей карьеры, Наталья уже не грустит.
— Я ехала на афинскую Олимпиаду совсем молодой девочкой. Никто тогда на меня не рассчитывал, да и я сама о медали даже не мечтала. Попадание в финал для меня уже было огромным достижением. А когда звезды сошлись так, что я стала третьей, эмоции были непередаваемые.
— Какие эмоции были после победы на лондонской Олимпиаде, не возникали мысли о завершении карьеры уже тогда?
— Нет, я хотела еще побегать, у меня было достаточно сил, чтобы дальше выступать. Решение о завершении карьеры пришло сейчас, я его не вынашивала.
— Это решение связано с допинговым скандалом в российском спорте?
— Не могу сказать, что здесь есть
«Вернула медаль, потому что не могла поступить по-другому».
— Вы вернули серебряную медаль за лондонскую эстафету. Тяжело расставаться с тем, что заслужили путем упорных тренировок и борьбы с соперницами?
— Тяжело, но мне пришла официальная бумага, поэтому я не могла поступить
— В каких отношениях находитесь с Антониной Кривошапкой,
— Нет ни обиды, ни злости на нее. Так вот получилось. Злиться и обижаться нет смысла.
— Вспоминается случай, когда американская бегунья Кристал Кокс призналась в употреблении допинга на афинской Олимпиаде, и сборная США должна была
— Мне сложно об этом рассуждать. Пусть все останется на совести тех людей, которые приняли такое решение. Но вопрос: «Как так?» — возникает.
«Понимаю решение тех, кто подал заявку на выступление под нейтральным флагом».
— Нет опасений, что у вас могут отобрать и золотую медаль игр в Лондоне?
— Тяжелый вопрос. Я об этом не думала. Да и не хочу думать и рассуждать на эту тему.
— Когда российских легкоатлетов вновь допустят до международных соревнований?
— Не отважусь на прогнозы. Надеюсь, что как можно скорее.
— Многие спортсмены, чтобы иметь возможность соревноваться, подали заявки на выступление под нейтральным флагом. Вы бы пошли на это?
— Нет, но я понимаю всех, кто принял такое решение.
— Карьера спортсменки закончена, поделитесь планами на будущее.
— В марте выхожу на работу в школу высшего спортивного мастерства. Тренировать не буду, буду помогать в организационной деятельности.
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