Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28888317/
25 февраля 2017, 17:42 | Летние: Легкая атлетика | УНИАН

Украинские легкоатлетки дважды победили на турнире в Мадриде

Спортсменки одержали важные победы за неделю до старта ЧЕ.

Украинки Анна Плотицына и Марина Килипко победили на международном легкоатлетическом турнире Meeting Ville de Madrid под эгидой ЕА в Мадриде (Испания), который состоялся 24 февраля, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Плотицына с личным рекордом выиграла соревнования по бегу на 60 метров с барьерами (7,98 сек). Второе-третье места в финале заняли испанки Каридад Джерез (8,23) и Тереза Еррандонеа (8,39). Анна Чубковцова была четвертой (8,41 с).

Килипко победила в прыжках с шестом. Она с первой попытки преодолела 4,47 м. После этого штурмовала высоту нового национального рекорда Украины в помещении (4,62 м), но планка не устояла. 2−3 места заняли Ирина Яколцевич из Беларуси (4,47) и Майален Акспе из Испании (4.00).

Ирина Геращенко стала второй в прыжках в высоту (1,89 м), уступив Рут Бейтиа из Испании (1,98). Третье место у Кристины Феррандо из Испании — 1,71 м.

Виктория Кащеева финишировала третьей в беге на 60 метров (с 7,45). Победила Андреа Пурика из Венесуэлы (7,30), второй финишировала Лорен Дорхас Базоло из Португалии (7,33).

Соревнования в Мадриде проходили ровно за неделю до зимнего Чемпионата Европы, который пройдет в Белграде (Сербия) 3—5 марта.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Еще 7 новостей  Все новости
25 февраля

Порошенко утвердил Доктрину информационной безопасности Украины

Российская сторона в СЦКК не предоставила гарантий прекращения огня для ремонта ЛЭП возле Авдеевки

В Киеве открыли памятник поэтессе Елене Телиге