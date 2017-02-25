Украинские легкоатлетки дважды победили на турнире в Мадриде

Украинки Анна Плотицына и Марина Килипко победили на международном легкоатлетическом турнире Meeting Ville de Madrid под эгидой ЕА в Мадриде (Испания), который состоялся 24 февраля, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Плотицына с личным рекордом выиграла соревнования по бегу на 60 метров с барьерами (7,98 сек). Второе-третье места в финале заняли испанки Каридад Джерез (8,23) и Тереза Еррандонеа (8,39). Анна Чубковцова была четвертой (8,41 с).

Килипко победила в прыжках с шестом. Она с первой попытки преодолела 4,47 м. После этого штурмовала высоту нового национального рекорда Украины в помещении (4,62 м), но планка не устояла. 2−3 места заняли Ирина Яколцевич из Беларуси (4,47) и Майален Акспе из Испании (4.00).

Ирина Геращенко стала второй в прыжках в высоту (1,89 м), уступив Рут Бейтиа из Испании (1,98). Третье место у Кристины Феррандо из Испании — 1,71 м.

Виктория Кащеева финишировала третьей в беге на 60 метров (с 7,45). Победила Андреа Пурика из Венесуэлы (7,30), второй финишировала Лорен Дорхас Базоло из Португалии (7,33).