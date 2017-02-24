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24 февраля 2017, 15:02 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Клишина станет единственной представительницей сборной России на зимнем ЧЕ в Белграде

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Сборная России по легкой атлетике на зимнем чемпионате Европы в Белграде будет представлена только прыгуньей в длину Дарьей Клишиной. Это стало известно после отказа от участия в соревнованиях бегуньи Кристины Сивковой, которой Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила выступать на международных соревнованиях.

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По словам тренера Сивковой Виктора Васяткина, его подопечная вынуждена отказаться от чемпионата Европы из-за болезни и длительного лечения. Вместе с Сивковой разрешения от IAAF на участие в международных соревнованиях получили также прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и метатель молота Виктор Сокирский, тренеры которых объявили о завершении этими спортсменами зимнего сезона несколько дней назад.

Клишина получила индивидуальное разрешение от IAAF летом 2016 года. 26 февраля станет известно, выступит ли в Белграде информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова, которая также имеет российское гражданство и разрешение от IAAF.

Ранее в пятницу ВФЛА опубликовала имена спортсменов, которые не получили разрешения на участие в соревнованиях от IAAF. В список попали прыгунья в длину Анна Крылова, бегуньи на средние дистанции Анастасия Калина и Александра Гуляева, метатель молота Денис Лукьянов, толкатели ядра Евгения Соловьева и Максим Афонин. Остальные индивидуальные заявки российских легкоатлетов будут рассмотрены IAAF не раньше середины марта.
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