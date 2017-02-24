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24 февраля 2017, 14:12 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Определены победители зимнего тура Всероссийской федерации лёгкой атлетики

По итогам чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении стали известны все победители Зимнего тура ВФЛА, сообщает официальный сайт федерации.

В прыжках в высоту первенствовали олимпийский чемпион Иван Ухов и действующая чемпионка мира Мария Кучина, в прыжках с шестом — чемпионка Европы 2014 года Анжелика Сидорова и Георгий Горохов.

В беге на 60 м лучшими стали Дмитрий Лопин и Кристина Сивкова, в беге на 60 м с барьерами — Анастасия Николаева, в беге на 400 м — Екатерина Реньжина, в беге на 800 м — Константин Холмогоров, в беге на 1500 м — Анна Щагина.
В тройном прыжке победил Люкман Адамс, в толкании ядра — Максим Афонин, в прыжках в длину — Артём Примак.
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