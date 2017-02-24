Определены победители зимнего тура Всероссийской федерации лёгкой атлетики

В прыжках в высоту первенствовали олимпийский чемпион Иван Ухов и действующая чемпионка мира Мария Кучина, в прыжках с шестом — чемпионка Европы 2014 года Анжелика Сидорова и Георгий Горохов.



В беге на 60 м лучшими стали Дмитрий Лопин и Кристина Сивкова, в беге на 60 м с барьерами — Анастасия Николаева, в беге на 400 м — Екатерина Реньжина, в беге на 800 м — Константин Холмогоров, в беге на 1500 м — Анна Щагина.

В тройном прыжке победил Люкман Адамс, в толкании ядра — Максим Афонин, в прыжках в длину — Артём Примак.