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https://sport.mail.ru/news/athletics/28881547/
24 февраля 2017, 13:18 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

IAAF не сообщила ВФЛА причин отказа в допуске к стартам шестерым легкоатлетам

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не сообщила Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) причин отказа в участии в международных соревнованиях шестерым атлетам. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.

Ранее в пятницу ВФЛА опубликовала имена спортсменов, которые не получили разрешения на участие в соревнованиях от IAAF. В список попали прыгунья в длину Анна Крылова, бегуньи на средние дистанции Анастасия Калина и Александра Гуляева, метатель молота Денис Лукьянов, толкатели ядра Евгения Соловьева и Максим Афонин.

«Причин отказа в допуске нам не сообщили, поэтому о них мы можем только догадываться, — сообщил Паркин. — Двое из них уже были на дисквалификации (Соловьева и Гуляева — прим. ТАСС), также могли сказаться и их невысокие спортивные результаты, и отсутствие тестирования в течение последнего времени в силу небольшого количества соревнований».

Во вторник президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин сообщил, что отечественные легкоатлеты подали 44 заявки на участие в международных турнирах под нейтральным статусом. При этом IAAF отмечает, что таких заявок было подано 48, и лишь 28 из них были поддержаны ВФЛА. IAAF примет решение относительно оставшихся заявок российских спортсменов не ранее середины марта.
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