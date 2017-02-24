Дмитрий Шляхтин: 24 заявки наших спортсменов еще рассматриваются

Ранее ИААФ допустила троих спортсменов к участию в международных стартах под нейтральным флагом. Но по разным причинам никто из них в Белград не поедет.

— Пока что ничего комментировать не собираюсь. Через некоторое время все появится на официальном сайте, — сказал Шляхтин. — На чемпионат Европы в Белграде уже никто не попадет. Было подано 33 заявки. Три приняли, шесть отклонили, остальные еще рассматриваются.