Дмитрий Шляхтин: 24 заявки наших спортсменов еще рассматриваются
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подтвердил «СЭ», что Алексей Сокирский, Кристина Сивкова и Анжелика Сидорова, допущеннные до международных соревнований, пропустят чемпионат Европы в Белграде.
Ранее ИААФ допустила троих спортсменов к участию в международных стартах под нейтральным флагом. Но по разным причинам никто из них в Белград не поедет.
— Пока что ничего комментировать не собираюсь. Через некоторое время все появится на официальном сайте, — сказал Шляхтин. — На чемпионат Европы в Белграде уже никто не попадет. Было подано 33 заявки. Три приняли, шесть отклонили, остальные еще рассматриваются.
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