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https://sport.mail.ru/news/athletics/28881535/
24 февраля 2017, 13:16 | Летние: Легкая атлетика | Спорт-Экспресс

Дмитрий Шляхтин: 24 заявки наших спортсменов еще рассматриваются

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подтвердил «СЭ», что Алексей Сокирский, Кристина Сивкова и Анжелика Сидорова, допущеннные до международных соревнований, пропустят чемпионат Европы в Белграде.

Ранее ИААФ допустила троих спортсменов к участию в международных стартах под нейтральным флагом. Но по разным причинам никто из них в Белград не поедет.

— Пока что ничего комментировать не собираюсь. Через некоторое время все появится на официальном сайте, — сказал Шляхтин. — На чемпионат Европы в Белграде уже никто не попадет. Было подано 33 заявки. Три приняли, шесть отклонили, остальные еще рассматриваются.
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IAAF не сообщила ВФЛА причин отказа в допуске к стартам шестерым легкоатлетам

IAAF не сообщила ВФЛА причин отказа в допуске к стартам шестерым легкоатлетам

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не сообщила Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) причин отказа в участии в международных соревнованиях шестерым атлетам. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.
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