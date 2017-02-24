Россия на ЧЕ-2017: кто проник за железный занавес?

Международная федерация легкой атлетики (ИААФ) вчера одобрила заявки трех россиян для участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Впервые более чем за год право стартовать, несмотря на дисквалификацию Всероссийской федерации (ВФЛА), получили лидер женской сборной России по прыжкам шестом Анжелика Сидорова, перспективная бегунья на спринтерские дистанции Кристина Сивкова и крымский молотобоец Алексей Сокирский. Двое из них, скорее всего, составят компанию допущенной ранее прыгунье в длину Дарье Клишиной в «команде космополитов» на чемпионате Европы в закрытых помещениях, который пройдет с 3 по 5 марта в Белграде. Метание молота в программу соревнований под крышей не входит, так что Сокирский ехать в Сербию не собирался изначально.

ЧЕРЕЗ БЮРОКРАТИЧЕСКОЕ СИТО

В ближайшие дни список участников зимнего ЧЕ с российским паспортом (но без российского флага) наверняка пополнится — из 28 заявок, поддержанных ВФЛА, ответ на данный момент получен только по девяти. Кандидатуры Анны Крыловой, Анастасии Калины, Александры Гуляевой, Дениса Лукьянова, Евгении Соловьевой и Максима Афонина были отклонены — скорее всего, из-за недостаточного количества международных тестов. Тем же, кто прошел или еще пройдет через сито ИААФ в Белграде, придется очень непросто. Во-первых, всего за неделю до серьезных стартов они находятся в подвешенном состоянии относительно своего участия. Во-вторых, никто, кроме Клишиной, не имел международной соревновательной практики более года.

По сути, ЧЕ-2017 теперь сможет дать ответ на вопрос — насколько пагубно влияет на нашу легкую атлетику «железный занавес», опущенный после докладов Паунда и Макларена. Отдельные наши спортсмены в последнее время показывали на внутренних стартах очень высокие результаты. Но смогут ли они подтвердить их в компании сильнейших атлетов Европы? Вообще, зимний сезон после Олимпиады для основной массы топ-атлетов — это традиционное время отдыха и лечения травм. Многие звезды пропускают его, не задумываясь. Однако санкции ИААФ довели наших спортсменов до такого состояния, что они рвутся даже на такой старт, куда в «довоенной жизни» многих пришлось бы загонять из-под палки.

Доведены до ручки не только спортсмены, но и болельщики. Сейчас все мы радуемся за Сидорову, Сивкову и Сокирского, которые после долгих мучений преодолели бюрократические барьеры. Хотя условия, на которых они допущены до стартов, являются унизительными и для атлетов лично, и для нашей страны в целом. Понятно, что другого выбора в нынешней ситуации не было, и заявки на «нейтральный флаг» в итоге поддержали и Минспорта, и ВФЛА. Понятно, что все и так знают, какую страну на самом деле представляют «нейтральные» россияне.

Однако глупо делать вид, что появление на старте наших спортсменов без нашего флага — это не пощечина для России, а условность.

МЫ ГОТОВЫ НА ВСЕ?

От перспективы «космополитического» выступления отказались единицы наших спортсменов. Всего ИААФ на данный момент были направлены 48 российских заявок — по сути это почти вся наша сборная. Два года назад мы возили на зимний чемпионат Европы в Прагу 43 спортсменов. Напомню, что идея выступления под нейтральным флагом получила широкое распространение в России после того, как стало понятно, что восстановления членства ВФЛА в ИААФ не случится до конца нынешнего года (когда предположительно в полном объеме возобновит работу Российское антидопинговое агентство).

Международная федерация легкой атлетики, не пустившее россиян на Олимпиаду в Рио, скрепя зубы, признала, что принцип коллективной ответственности за допинговые нарушения в России, не совсем справедлив, и выразила готовность допустить до международных стартов наших «чистых» спортсменов. Россияне, репутация и антидопинговая история которых не вызывает вопросов, получили возможность стартовать как нейтральные атлеты. Но уже после получения первых заявок ИААФ вдруг потребовало, чтобы ВФЛА дополнительно поручилось за «нейтралов». Это в высшей степени странное требования (учитывая дисквалификацию нашей федерации) — все равно было исполнено. Правда, из 48 заявок в Москве на сегодня ратифицированы только 28. Пока отложены в сторону обращения тех спортсменов, которые фигурируют в докладах ВАДА и которые не собирались стартовать в зимнем сезоне.

Такое впечатление, что ради возвращения на международную арену мы готовы выполнить и более странные капризы ИААФ и МОК. Например, в Национальном плане по борьбе с допингом, который планируется представить в начале марта, должны быть предложены очень серьезные законодательные инициативы. Имеет ли все это смысл, и насколько велика пропасть, в которую наш спорт падает из-за антидопинговых санкций — мы частично узнаем благодаря Сидоровой, Сивковой и компании на ближайшем чемпионате Европы. Ну и заодно станет понятно, как влияет «нейтральный статус» на спортсменов и публику.

ЧЕМПИОНКА, ЮНИОРКА, НОВОБРАНЕЦ

Анжелика Сидорова недавно выиграла зимний чемпионат страны с результатом 4,70. Два года назад, прыгнув ниже на 10 см, она выиграла зимний чемпион Европы в Праге. 19-летняя Кристина Сивкова давно подает очень большие надежды, и очевидно, что санкции ИААФ сильно замедлили ее спортивный рост. Недавно она стала победительницей Зимнего тура ВФЛА, хотя и пропустила чемпионат России из-за болезни. Пока неясно, успеет ли Кристина полноценно восстановиться к Белграду.

Самой необычной является ситуация с Алексеем Сокирским, который теперь может выступать как «нейтрал» на любых соревнованиях метателей. На Олимпиаде-2012 этот крымчанин выступал за сборную Украины. На февральском чемпионате России по метаниям в Адлере Сокирский был вторым с результатом 75,15, а на прошлогоднем чемпионате России — третьим (75,73). Право выступать за нашу страну Алексей получил только в 2016 году, а теперь вместо российского флага попал под санкции.

Теоретически шанс заявиться на зимний ЧЕ также имеет еще одна спортсменка с российским паспортом — информатор ВАДА бегунья на средние дистанции Юлия Степанова. Однако это история не имеет ничего общего ни со спортом, ни с патриотизмом, ни со сборной России.