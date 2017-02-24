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24 февраля 2017, 12:32 | Летние: Легкая атлетика | Советский спорт

Юрий Борзаковский: Надеемся, что ВФЛА восстановят к Чемпионату мира

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский рассказал, что надеется на то, что летом IAAF восстановит статус ВФЛА.

— Заявки носят индивидуальный характер. Если атлет считает нужным подать эту заявку, он ее подает, поэтому вопрос о том, кто подал, а кто нет, лучше адресовать самим спортсменам. Если у спортсмена появляется такое желание, федерация не может запретить, даже готова помочь в этом. Так и происходит подача заявки: спортсмен приносит ее в ВФЛА, а уже оттуда она отправляется дальше — в международную федерацию, — передает слова Борзаковского «Собеседник.Ru».

Напомним, в декабре 2014 года бывший сотрудник РУСАДА Виталий Степанов и его жена легкоатлетка Юлия были информаторами фильма немецкого канала ARD о допинге в российской легкой атлетике. После чего WADA создало независимую комиссию, по итогам работы которой IAAF приостановила членство ВФЛА.

— Мы надеемся, что это произойдет летом, к Чемпионату мира. Мы абсолютно открыты ко всем проверкам, — рассказал Борзаковский.
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