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https://sport.mail.ru/news/athletics/28880995/
24 февраля 2017, 12:18 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Российская легкоатлетка Сивкова не выступит на зимнем чемпионате Европы

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российская бегунья Кристина Сивкова не примет участия в зимнем чемпионате Европы, который пройдет в Белграде с 3 по 5 марта. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсменки Виктор Васяткин.

В четверг Международная федерация легкоатлетических федераций (IAAF) объявила о том, что 18-летней Сивковой, а также другим россиянам — прыгунье с шестом Анжелике Сидоровой и метателю молота Алексею Сокирскому — разрешено выступать на соревнованиях под нейтральным флагом.

«К огромному сожалению, состояние здоровья не позволит Кристине Сивковой выступить на зимнем чемпионате Европы. Она заболела, простуда пошла в легкие, и ей пришлось принимать антибиотики. В таком состоянии смысла нет никакого выступать. Мы очень расстроены, что вынуждены пропустить главный старт зимнего сезона, к которому очень долго готовились», — сказал Васяткин.

«После восстановления мы опять приступим к тренировкам и будем готовиться к летним стартам и к чемпионату мира в Лондоне», — добавил тренер.

На зимнем чемпионате России, который проходил в середине февраля в Адлере, Сивкова, почувствовавшая недомогание после предыдущего турнира в Санкт-Петербурге, отказалась от участия в финальном забеге на дистанции 60 метров.
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