Российская легкоатлетка Сивкова не выступит на зимнем чемпионате Европы

В четверг Международная федерация легкоатлетических федераций (IAAF) объявила о том, что 18-летней Сивковой, а также другим россиянам — прыгунье с шестом Анжелике Сидоровой и метателю молота Алексею Сокирскому — разрешено выступать на соревнованиях под нейтральным флагом.

«К огромному сожалению, состояние здоровья не позволит Кристине Сивковой выступить на зимнем чемпионате Европы. Она заболела, простуда пошла в легкие, и ей пришлось принимать антибиотики. В таком состоянии смысла нет никакого выступать. Мы очень расстроены, что вынуждены пропустить главный старт зимнего сезона, к которому очень долго готовились», — сказал Васяткин.

«После восстановления мы опять приступим к тренировкам и будем готовиться к летним стартам и к чемпионату мира в Лондоне», — добавил тренер.