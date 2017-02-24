Российская легкоатлетка Сивкова не выступит на зимнем чемпионате Европы
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российская бегунья Кристина Сивкова не примет участия в зимнем чемпионате Европы, который пройдет в Белграде с 3 по 5 марта. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсменки Виктор Васяткин.
В четверг Международная федерация легкоатлетических федераций (IAAF) объявила о том, что 18-летней Сивковой, а также другим россиянам — прыгунье с шестом Анжелике Сидоровой и метателю молота Алексею Сокирскому — разрешено выступать на соревнованиях под нейтральным флагом.
«К огромному сожалению, состояние здоровья не позволит Кристине Сивковой выступить на зимнем чемпионате Европы. Она заболела, простуда пошла в легкие, и ей пришлось принимать антибиотики. В таком состоянии смысла нет никакого выступать. Мы очень расстроены, что вынуждены пропустить главный старт зимнего сезона, к которому очень долго готовились», — сказал Васяткин.
«После восстановления мы опять приступим к тренировкам и будем готовиться к летним стартам и к чемпионату мира в Лондоне», — добавил тренер.
На зимнем чемпионате России, который проходил в середине февраля в Адлере, Сивкова, почувствовавшая недомогание после предыдущего турнира в
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