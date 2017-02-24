ВФЛА объявила имена спортсменов, которым было отказано в индивидуальном допуске к стартам

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Ранее сообщалось, что IAAF одобрила заявки на индивидуальный допуск прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой, бегуньи Кристины Сивковой и метателя молота Алексея Сокирского.

Из релиза ВФЛА следует, что на данный момент отказано в участии в международных соревнованиях шестерым атлетам: прыгунье в длину Анне Крыловой, бегуньям на средние дистанции Анастасии Калине и Александре Гуляевой, метателю молота Денису Лукьянову, толкателям ядра Евгении Соловьевой и Максиму Афонину. Также стало известно, что комиссия IAAF примет решение относительно оставшихся заявок российских спортсменов не ранее середины марта. Таким образом, они не смогут выступить на чемпионате Европы в Белграде, так как крайним сроком для подачи заявки на участие в турнире является 26 февраля.

Во вторник президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин сообщил, что отечественные легкоатлеты подали 44 заявки на участие в международных турнирах под нейтральным статусом. При этом IAAF отмечает, что таких заявок было подано 48, и лишь 28 из них были поддержаны ВФЛА.