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24 февраля 2017, 12:05 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

ВФЛА объявила имена спортсменов, которым было отказано в индивидуальном допуске к стартам

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) огласила имена спортсменов, которым Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказала в допуске к международным стартам под нейтральным флагом. Список спортсменов приводится на официальном сайте ВФЛА.

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Ранее сообщалось, что IAAF одобрила заявки на индивидуальный допуск прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой, бегуньи Кристины Сивковой и метателя молота Алексея Сокирского.

Из релиза ВФЛА следует, что на данный момент отказано в участии в международных соревнованиях шестерым атлетам: прыгунье в длину Анне Крыловой, бегуньям на средние дистанции Анастасии Калине и Александре Гуляевой, метателю молота Денису Лукьянову, толкателям ядра Евгении Соловьевой и Максиму Афонину. Также стало известно, что комиссия IAAF примет решение относительно оставшихся заявок российских спортсменов не ранее середины марта. Таким образом, они не смогут выступить на чемпионате Европы в Белграде, так как крайним сроком для подачи заявки на участие в турнире является 26 февраля.

Во вторник президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин сообщил, что отечественные легкоатлеты подали 44 заявки на участие в международных турнирах под нейтральным статусом. При этом IAAF отмечает, что таких заявок было подано 48, и лишь 28 из них были поддержаны ВФЛА.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с многочисленными случаями положительных допинг-проб у российских легкоатлетов. Отдельные спортсмены могут получить допуск к турнирам в нейтральном статусе при соответствии определенным критериям IAAF.
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