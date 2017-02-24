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24 февраля 2017, 11:11 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Жуков: Допуск троих российских легкоатлетов к стартам является очень хорошим прецедентом

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Допуск к соревнованиям россиян Анжелики Сидоровой, Кристины Сивковой и Алексея Сокирского Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) является хорошим прецедентом. Таким мнением с ТАСС поделился глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

В ночь с четверга на пятницу IAAF сообщила о допуске этих спортсменов к участию в турнирах под нейтральным флагом. Таким образом, Сидорова (чемпионка Европы 2014 года в прыжках с шестом) и Сивкова (бронзовый призер ЧЕ-2014 в эстафете 4×100 м) смогут принять участие в зимнем чемпионате Европы с разрешения организаторов, а Сокирский (метатель молота) — в Кубке Европы по метаниям. Еще шесть заявок российских спортсменов были отклонены, остальные находятся на рассмотрении.

«Решение IAAF — хорошая тенденция, — отметил Жуков. — Но заявки подавало куда больше спортсменов, поэтому имеет смысл ожидать, что будут и очередные допуски. Я считаю, нет основания запрещать выступления остальным».

Как сообщил во вторник президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, отечественные легкоатлеты подали 44 заявки на участие в международных турнирах под нейтральным статусом. При этом IAAF отмечает, что таких заявок было подано 48, и лишь 28 из них были поддержаны ВФЛА.

Членство ВФЛА было приостановлено в IAAF ноябре 2015 года в связи с многочисленными случаями положительных допинг-проб у российских легкоатлетов. Зимний чемпионат Европы пройдет 3—5 марта в Белграде.
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