Метатель молота Сокирский в зимнем сезоне больше выступать не будет

В четверг Международная федерация легкоатлетических федераций (IAAF) объявила о том, что Сокирскому разрешено выступать в турнирах под нейтральным флагом. Также разрешения получили прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегунья Кристина Сивкова. Таким образом, Сокирский получил возможность выступить на зимнем Кубке Европы по метаниям в испанском Лас-Пальмасе ( 11—12 марта ), а Сидорова и Сивкова — на зимнем чемпионате Европы в Белграде ( 3—5 марта ).

«Соревнования, которые возможны, мы с Алексеем уже обговаривали — это летний сезон. Зимний сезон он закончил чемпионатом России. И заявку свою он подавал на летний сезон», — сказал Херсонцев.

На зимнем чемпионате России — 2017, который состоялся в середине февраля в Адлере, 31-летний Сокирский занял второе место. На летнем чемпионате России — 2016, который проходил в июне в Чебоксарах, Сокирский стал третьим.