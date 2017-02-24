Метатель молота Сокирский в зимнем сезоне больше выступать не будет
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российский метатель молота Алексей Сокирский в соревнованиях нынешнего зимнего сезона выступать больше не будет, он готовится к летним стартам. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России в метательных дисциплинах Вадим Херсонцев.
В четверг Международная федерация легкоатлетических федераций (IAAF) объявила о том, что Сокирскому разрешено выступать в турнирах под нейтральным флагом. Также разрешения получили прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегунья Кристина Сивкова. Таким образом, Сокирский получил возможность выступить на зимнем Кубке Европы по метаниям в испанском
«Соревнования, которые возможны, мы с Алексеем уже обговаривали — это летний сезон. Зимний сезон он закончил чемпионатом России. И заявку свою он подавал на летний сезон», — сказал Херсонцев.
На зимнем чемпионате России — 2017, который состоялся в середине февраля в Адлере, 31-летний Сокирский занял второе место. На летнем чемпионате России — 2016, который проходил в июне в Чебоксарах, Сокирский стал третьим.
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