Сильнов: IAAF не ограничится допуском к соревнованиям только троих россиян

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В ночь на пятницу IAAF объявила, что специальная комиссия допустила троих россиян до стартов в качестве нейтральных спортсменов. Таким образом, Сидорова (чемпионка Европы 2014 года в прыжках с шестом), Сивкова (бронзовый призер ЧЕ-2014 в эстафете 4×100 м) и Сокирский (метатель молота) смогут принять участие в зимнем чемпионате Европы, который пройдет 3—5 марта в Белграде, если получат разрешение от организаторов.

«Это молодые спортсмены, — сказал Сильнов. — Это первоначальное решение. Я думаю, что будут еще названы фамилии спортсменов, которые будут допущены. Надеюсь, что будет допущено больше и не под нейтральным флагом».

Еще шесть заявок российских спортсменов были отклонены, остальные находятся на рассмотрении. Как сообщила IAAF заявок российских спортсменов было подано 48, из них было поддержано ВФЛА — 28.