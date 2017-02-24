Себастьян Коэ: ИААФ стремится поддержать чистых спортсменов

— Процесс подачи заявок для участия в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов говорит о нашем стремлении поддержать чистых спортсменов, которые пострадали от их национальной системы, — приводит пресс-служба ИААФ слова Коэ. — В том числе, и российских. Главная задача комиссии по рассмотрению заявок — предоставление гарантий целосности конкуренции.