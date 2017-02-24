Себастьян Коэ: ИААФ стремится поддержать чистых спортсменов
Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьян Коэ отметил, что организация поддерживает чистых спортсменов, которые не были уличены в употреблении допинга. Сегодня стало известно, что ассоциация одобрила заявки трех российских легкоатлетов для участия в международных соревнованиях — Анжелики Сидоровой (прыжки с шестом), Кристины Сивковой (спринт) и Алексея Сикорского (метание молота).
— Процесс подачи заявок для участия в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов говорит о нашем стремлении поддержать чистых спортсменов, которые пострадали от их национальной системы, — приводит
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