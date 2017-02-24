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24 февраля 2017, 9:54 | Летние: Легкая атлетика | Спорт-Экспресс

Себастьян Коэ: ИААФ стремится поддержать чистых спортсменов

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьян Коэ отметил, что организация поддерживает чистых спортсменов, которые не были уличены в употреблении допинга. Сегодня стало известно, что ассоциация одобрила заявки трех российских легкоатлетов для участия в международных соревнованиях — Анжелики Сидоровой (прыжки с шестом), Кристины Сивковой (спринт) и Алексея Сикорского (метание молота).

— Процесс подачи заявок для участия в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов говорит о нашем стремлении поддержать чистых спортсменов, которые пострадали от их национальной системы, — приводит пресс-служба ИААФ слова Коэ. — В том числе, и российских. Главная задача комиссии по рассмотрению заявок — предоставление гарантий целосности конкуренции.
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Жуков: Допуск троих российских легкоатлетов к стартам является очень хорошим прецедентом

Жуков: Допуск троих российских легкоатлетов к стартам является очень хорошим прецедентом

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Допуск к соревнованиям россиян Анжелики Сидоровой, Кристины Сивковой и Алексея Сокирского Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) является хорошим прецедентом. Таким мнением с ТАСС поделился глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
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