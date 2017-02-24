IAAF разрешила трем россиянам выступать на соревнованиях под нейтральным флагом
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла заявки Анжелики Сидоровой, Кристины Сивковой и Алексея Сокирского, спортсмены смогут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом сообщается в
пресс-релизе IAAF.
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Сообщается, что единогласное решение о допуске данных спортсменов приняла специальная комиссия, в которую входят Роберт Херш (председатель), Сильвия Барлаг и Антти Пихлаковски. Таким образом, как отмечается в
Еще шесть заявок российских спортсменов были отклонены, остальные находятся на рассмотрении. Как сообщил во вторник президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, отечественные легкоатлеты подали 44 заявки на участие в международных турнирах под нейтральным статусом. При этом IAAF отмечает, что таких заявок было подано 48, и лишь 28 из них были поддержаны ВФЛА.
Совет IAAF в начале февраля оставил в силе дисквалификацию ВФЛА. Членство организации было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с многочисленными случаями положительных
Зимний чемпионат Европы пройдет
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