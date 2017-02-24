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24 февраля 2017, 0:43 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

IAAF разрешила трем россиянам выступать на соревнованиях под нейтральным флагом

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла заявки Анжелики Сидоровой, Кристины Сивковой и Алексея Сокирского, спортсмены смогут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом сообщается в пресс-релизе IAAF.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла заявки Анжелики Сидоровой Кристины Сивковой и Алексея Сокирского спортсмены смогут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом сообщается в пресс-релизе IAAF. Увеличить
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Сообщается, что единогласное решение о допуске данных спортсменов приняла специальная комиссия, в которую входят Роберт Херш (председатель), Сильвия Барлаг и Антти Пихлаковски. Таким образом, как отмечается в пресс-релизе IAAF, Сидорова (чемпионка Европы 2014 года в прыжках с шестом), Сивкова (бронзовый призер ЧЕ-2014 в эстафете 4×100 м) и Сокирский (метатель молота) смогут принять участие в зимнем чемпионате Европы с разрешения организаторов.

Еще шесть заявок российских спортсменов были отклонены, остальные находятся на рассмотрении. Как сообщил во вторник президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, отечественные легкоатлеты подали 44 заявки на участие в международных турнирах под нейтральным статусом. При этом IAAF отмечает, что таких заявок было подано 48, и лишь 28 из них были поддержаны ВФЛА.

Совет IAAF в начале февраля оставил в силе дисквалификацию ВФЛА. Членство организации было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с многочисленными случаями положительных допинг-проб у российских легкоатлетов. Отдельные спортсмены могут получить допуск к турнирам в нейтральном статусе при соответствии определенным критериям IAAF.

Зимний чемпионат Европы пройдет 3—5 марта в Белграде.
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Прыгун Лысенко не выступит на зимнем ЧЕ, даже если получит разрешение от IAAF

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер зимнего чемпионата России по прыжкам в высоту Данил Лысенко не будет выступать на зимнем чемпионате Европы в Белграде, даже если получит разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщил ТАСС один из тренеров спортсмена Евгений Загорулько.
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