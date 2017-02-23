«Хочется кричать, но вместо этого мы прыгаем»

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О том, что в ИААФ до сих пор не ответили по допуску россиян к участию в международных стартах под нейтральным флагом, сообщил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

«Было подано 44 заявки, 33 обработано и согласовано, 11 заявок в стадии режима ожидания — из-за доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, низких результатов, которые должны были быть подтверждены.

ИААФ ничего на сегодня пока не ответила, остается совсем немного времени. В ближайшее время будет четкое понимание, куда мы двигаемся. Все документы приняты, никаких вопросов нам не было задано.

Ответ должен прийти в ВФЛА, — передает слова руководителя федерации «Р-Спорт».

Он также отметил, что в ВФЛА готовы к решению организационных вопросов в авральном режиме.

«У нас должно быть четкое понимание по билетам, по экипировке, в которой спортсмены должны будут выступать, — добавил Шляхтин. — Достаточно жесткие сроки, мы понимаем, что возможно придется делать это в авральном режиме».

Кроме того, он подчеркнул, что подача заявок на ЧЕ-2017 завершается второго марта.

На данный момент единственной отечественной спортсменкой, допущенной до участия в международных легкоатлетических соревнованиях, остается Дарья Клишина. 26-летняя прыгунья в длину также в полном одиночестве представляла честь российской легкой атлетики на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, где в итоге заняла лишь девятое место.

«Дарья сейчас тренируется под Римом, — сообщил агент спортсменки Алексей Николаев. — Ориентировочно первого марта она приедет в Белград, выступит на чемпионате Европы и улетит в Америку. Подготовка проходит по плану».

Ждет поездку в Сербию и еще одна российская прыгунья (правда, в высоту) — Мария Кучина. На недавнем зимнем чемпионате страны ей удалось победить с личным рекордом, который составил 2,03 м. По словам Кучиной, данный результат не является ее потолком — спортсменка решила поберечь силы до старта чемпионата Европы, на который она, впрочем, может еще и не попасть.

«Не могу сказать, что этот рекорд дался мне легко — это результат долгих тренировок, огромная заслуга в нем моего тренера. Но это не потолок, я и сегодня могла продолжать.

Однако решила приберечь силы на следующий старт, которым, я надеюсь, станет чемпионат Европы в Белграде, — отметила Мария. — Я готова выступать на этом турнире и показывать там результаты. Это наше законное право — выступать на международных состязаниях. Не зря же мы пахали так много осенью и зимой".

В свою очередь наставник прыгуньи Геннадий Габрилян заявил, что спортсменка будет бороться за свое право и дальше, даже если ее так в итоге и не допустят до соревнований.

«До рокового момента, до недопуска к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро мы говорили, что верим до конца. Кучина отдает всю свою жизнь этому и работает хорошо. Даже если мы не поедем, будем бороться дальше. И уже все равно, какие будут ответы», — передает слова Габриляна ТАСС.

«Кто хочет, тот ищет способ, кто не хочет — причину, — добавил он. — Мы засыпаем с вопросом — почему и встаем с ним, мы не стесняемся себе ответить — не знаем. Хочется громко кричать, но вместо этого мы прыгаем. Работу Маша делает хорошо.

Примечательно, что ИААФ, так до сих пор и не оповестившая Кучину и других россиян о решении по их допуску к соревнованиям под нейтральным флагом, проинформировала Марию о правилах участия в стартах в качестве нейтрального спортсмена еще три недели назад. Так, в частности, стало известно, что в случае победы россиянина под нейтральным флагом на награждении будет звучать гимн не страны, а международной ассоциации.

«Ответы на все вопросы о правилах участия нейтральных спортсменов у меня давно уже есть, — призналась легкоатлетка. — Мы уже три недели назад получили их от представителей ИААФ. Могу сказать, что нейтральные спортсмены будут выступать в форме, в которой мы бы выступали на коммерческих турнирах без опознавательных знаков России. Они выходят на соревнования под флагом ИААФ, а в случае победы исполняется гимн ИААФ».

«Теперь что касается аккредитации на чемпионат Европы моего личного тренера, — продолжила она. — Если у России не будет в Белграде национальной квоты, то в этом случае, согласно регламенту турнира, тренерскую аккредитацию можно купить за определенную плату. Всю эту информацию можно получить, если задавать вопросы».

Впрочем, как оказалось, есть и те российские легкоатлеты, которые даже в случае разрешения на участие в чемпионате Европы от ИААФ пропустят турнир. Одним из таковых, например, является серебряный призер зимнего чемпионата России по прыжкам в высоту Данил Лысенко — по словам его тренера Евгений Загорулько, главным стартом для спортсмена в этом сезоне должно стать предстоящее мировое первенство в Лондоне.

«Зимнего чемпионата Европы нет в планах Лысенко на этот сезон, — заявил наставник спортсмена. Он не поедет в Белград даже в том случае, если получит разрешение на выступление от IAAF. Главным стартом для нас является чемпионат мира в Лондоне, к нему и постараемся выйти на пик формы».

А вот бегунья на длинные и средние дистанции Елена Коробкина не поедет на ЧЕ в качестве нейтрального спортсмена по другой причине — спортсменка, также подавшая заявку в ИААФ на индивидуальный допуск к международным стартам, решила, что все же не хочет выступать на официальных соревнованиях не в качестве представителя российской сборной.

«Даже если я получу индивидуальное разрешение, то не поеду на чемпионат Европы в Белград, — заверила она. — Не хочу выступать под нейтральным флагом. На чемпионатах мира и Европы соревнуются страны, и я хочу выступать только за Россию. Но от коммерческих стартов я не отказываюсь.

Не буду выступать и на чемпионате мира, если там не будет сборной России, но я надеюсь на лучшее".