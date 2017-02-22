Обнародован состав сборной Украины на чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении

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В состав украинской делегации на Чемпионат Европы в Белграде (Сербия, 3—5 марта ) вошло 32 атлета — 12 мужчин и 20 женщин. Пока находятся в листе ожидания Марина Килипко и ее тренер Виктор Шевцов — 23 февраля ЕА должен подтвердить, попадает ли Марина по дополнительным критериям в перечень участниц чемпионата Европы.

В состав команды вошли:

мужчины — Владимир Супрун, Виталий Бутрым, Евгений Гуцол, Даниленко Даниил, Поздняков Алексей, Киц Владимир, Сергей Копанайко, Шаматрин Артем, Баранников Александр, Мазур Владислав, Никифоров Сергей, Безнос Павел.

женщины — Кащеева Виктория, Олеся Повх, Бибик Ольга, Мельник Татьяна, Анастасия Брызгина, Коба Джойс, Ляхова Ольга, Ткачук Анастасия, Сидорская Елена, Плотицына Анна, Яновская Елена, Чумаченко Юлия, Левченко Юлия, Окунева Оксана, Марина Килипко, Бех Марина, Венгрус Анна, Руслана Цихоцкая, Голодная Ольга, Алина Шух.

В Кубке Европы по метаниям в состав украинской делегации войдут 16 спортсменов (по одному в каждой дисциплине — 8 мужчин и 8 женщин) и 8 официальных лиц. Турнир пройдет 11—12 марта в Лас-Пальмасе (Испания).

Состав команды выглядит следующим образом:

мужчины — Самолюк Виктор, Роман Кокошко, Нестеренко Никита, Подавалов Владислав, Мартынюк Андрей, Владимир Мисливчук, Ничипорчук Александр, Мищенко Захар.