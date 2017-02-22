Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции Исинбаевой и Шубенкова на недопуск до ОИ-2016

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КАС 21 июля принял решение отклонить иск Олимпийского комитета России (ОКР) и 68 отечественных легкоатлетов к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) на недопуск к Играм-2016. Шубенков и Исинбаева приняли решение оспорить вердикт КАС и подали апелляции индивидуально. Из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в ИААФ российские легкоатлеты не выступили в Рио-де-Жанейро. Исключение составила прыгунья в длину Дарья Клишина, которая тренировалась и проживала за пределами России и поэтому соответствовала критериям Международного олимпийского комитета (МОК).

В решении суда говорится, что единственное требование спортсменов заключалось в том, чтобы приостановить решение КАС и таким образом получить возможность выступить на Играх. Поскольку формально исполнить данное требование невозможно, апелляция не может быть удовлетворена.

Согласно юридической процедуре, решения Спортивного арбитражного суда могут быть опротестованы в Федеральном суде Швейцарии, который является высшей судебной инстанцией по гражданским, уголовным, административным и конституционным делам. Однако, как поясняют швейцарские юристы, этот суд полномочен отменить решение арбитражного суда, но он не может сам вынести новое решение по существу вопроса. Кроме того, решение арбитражного суда может быть оспорено в Федеральном суде только по ограниченному кругу случаев.