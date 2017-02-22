Прыгунья в длину Клишина готовится к ЧЕ-2017 в Италии и прибудет в Белград 1 марта
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина проводит финальный этап подготовки к чемпионату Европы в помещении на сборе под Римом, в Белград она планирует прилететь 1 марта, сообщил агентству «Р-Спорт» агент спортсменки Алексей Николаев.
Клишина, которая тренируется в США на постоянной основе у Лорена Сигрейва, была единственной российской легкоатлеткой, допущенной до участия в Олимпийских играх-2016 в
«Дарья сейчас тренируется под Римом. Ориентировочно 1 марта она приедет в Белград, выступит на чемпионате Европы и улетит в Америку. Подготовка проходит по плану», — сказал Николаев по телефону.
Перед чемпионатом Европы Клишина выступила на трех турнирах и во всех одержала победы. На «Русской зиме» в Москве она выиграла с результатом 6,64 метра, в Риге прыгнула на 6,78 м, а 18 февраля первенствовала на международном турнире в Белграде (6,57).
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