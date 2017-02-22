Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28862323/
22 февраля 2017, 14:15 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Прыгунья в длину Клишина готовится к ЧЕ-2017 в Италии и прибудет в Белград 1 марта

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина проводит финальный этап подготовки к чемпионату Европы в помещении на сборе под Римом, в Белград она планирует прилететь 1 марта, сообщил агентству «Р-Спорт» агент спортсменки Алексей Николаев.

Клишина, которая тренируется в США на постоянной основе у Лорена Сигрейва, была единственной российской легкоатлеткой, допущенной до участия в Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. У нее уже есть разрешение на участие в чемпионате Европы, который пройдет в Белграде с 3 по 5 марта, а остальные российские легкоатлеты, подавшие заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF), пока не получили ответа на свои запросы.

«Дарья сейчас тренируется под Римом. Ориентировочно 1 марта она приедет в Белград, выступит на чемпионате Европы и улетит в Америку. Подготовка проходит по плану», — сказал Николаев по телефону.

Перед чемпионатом Европы Клишина выступила на трех турнирах и во всех одержала победы. На «Русской зиме» в Москве она выиграла с результатом 6,64 метра, в Риге прыгнула на 6,78 м, а 18 февраля первенствовала на международном турнире в Белграде (6,57).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции Исинбаевой и Шубенкова на недопуск до ОИ-2016

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции Исинбаевой и Шубенкова на недопуск до ОИ-2016

ЖЕНЕВА, 22 февраля. /ТАСС/. Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляционные заявления Сергея Шубенкова и Елены Исинбаевой, поданные ими в августе 2016 года на решение Спортивного арбитражного суда (КАС) о недопуске российских легкоатлетов до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Об этом говорится в решении суда, поступившем в распоряжение ТАСС.
Еще 7 новостей  Все новости
22 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Винер: если Мамун не вернется, буду счастлива – у нее хороший жених

Легендарный борец: украинцы и русские – единый народ, даже не братский