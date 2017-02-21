Шляхтин: Следующая встреча с рабочей группой IAAF произойдет не раньше мая
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Следующая встреча руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) состоится не раньше мая. Об этом сообщил журналистам президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
Последняя встреча рабочей группы IAAF с руководством ВФЛА прошла
«Если исходить из сегодняшнего понимания ситуации, то следующая наша встреча может произойти не раньше мая, — заметил Шляхтин. — Но нельзя исключать всякого рода изменения».
Членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. Российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных стартах, включая Олимпийские игры. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Руне Андерсен.
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