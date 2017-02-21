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21 февраля 2017, 18:40 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Шляхтин: Следующая встреча с рабочей группой IAAF произойдет не раньше мая

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Следующая встреча руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) состоится не раньше мая. Об этом сообщил журналистам президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Последняя встреча рабочей группы IAAF с руководством ВФЛА прошла 23—24 января в Москве. В ходе мероприятия обсуждались вопросы выполнения Всероссийской федерацией легкой атлетики критериев восстановления членства в составе международной организации.

«Если исходить из сегодняшнего понимания ситуации, то следующая наша встреча может произойти не раньше мая, — заметил Шляхтин. — Но нельзя исключать всякого рода изменения».

Членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. Российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных стартах, включая Олимпийские игры. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Руне Андерсен.
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