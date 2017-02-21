Шляхтин: следующая встреча с рабочей группой IAAF произойдет не раньше мая

Последняя встреча рабочей группы IAAF с руководством ВФЛА прошла 23—24 января в Москве. В ходе мероприятия обсуждались вопросы выполнения Всероссийской федерацией легкой атлетики критериев восстановления членства в составе международной организации.

«Если исходить из сегодняшнего понимания ситуации, то следующая наша встреча может произойти не раньше мая, — заметил Шляхтин. — Но нельзя исключать всякого рода изменения».

Членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. Российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных стартах, включая Олимпийские игры. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Руне Андерсен.