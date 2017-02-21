IAAF разъяснила Кучиной правила участия нейтральных атлетов в международных турнирах

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Российские легкоатлеты могут принимать участие в международных соревнованиях только в нейтральном статусе и при выполнении критериев Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Пока возможность выступить на зимнем чемпионате Европы в Белграде имеет только прыгунья в длину Дарья Клишина. Чемпионка мира Кучина подала индивидуальную заявку в IAAF первой из российских спортсменов, но пока до сих пор не получила на нее ответа. Однако о правилах участия в международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов IAAF информировала Кучину еще три недели назад.

«Ответы на все вопросы о правилах участия нейтральных спортсменов у меня давно уже есть. Мы уже три недели назад получили их от представителей IAAF, — заметила Кучина. — Могу сказать, что нейтральные спортсмены будут выступать в форме, в которой мы бы выступали на коммерческих турнирах без опознавательных знаков Российской Федерации, они выходят на соревнования под флагом IAAF, а в случае победы исполняется гимн IAAF».

«Теперь что касается аккредитации на чемпионат Европы моего личного тренера, — продолжила собеседница агентства. — Если у России не будет в Белграде национальной квоты, то в этом случае, согласно регламенту турнира, тренерскую аккредитацию можно купить за определенную плату. Всю эту информацию можно получить, если задавать вопросы».