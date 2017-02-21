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21 февраля 2017, 16:12 | Летние: Легкая атлетика | Спорт-Экспресс

Мария Кучина: Ответа от ИААФ пока нет

Россиянка Мария Кучина сообщила, что пока не получала от ИААФ ответа на запрос об участии в международных турнирах.

В связи с отстранением ВФЛА ряд российских спортсменов подали индивидуальные заявки на участие в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Кучина стала первой из них.

— Ответа от ИААФ нет пока. Ждем и надеемся, как последние полтора года, — цитирует «Интерфакс» Кучину. — Это наше законное право выступать на международной арене. Мы показываем все, на что способны, мы пахали всю осень и зиму, резерв есть, ведь, начиная подготовку к зимнему сезону, мы думали о чемпионате Европы.
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