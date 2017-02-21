Борзаковский: Чемпионат РФ по легкой атлетике в помещении прошел на высоком уровне
Чемпионат России по легкой атлетике в помещении прошел на высоком уровне, заявил главный тренер национальной команды Юрий Борзаковский.
Чемпионат России в помещении завершился во вторник в Москве.
«Итог был ожидаем, все сами видели блестящий результат Маши (Кучиной). Могу выделить Люкмана Адамса, ну и в прыжках в длину был замечательный результат. По многим причинам не выступали лидеры в ряде дисциплин, но, исходя из тех, кто выступал, считаю, что чемпионат прошел на высоком уровне», — сказал Борзаковский на
Во вторник Кучина победила в прыжках в высоту с личным рекордом — 2,03 метра. Адамс первенствовал в тройном прыжке, прыгнув на 17,20 метра, что является лучшим результатом сезона в мире.
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