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21 февраля 2017, 16:11 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Борзаковский: Чемпионат РФ по легкой атлетике в помещении прошел на высоком уровне

Чемпионат России по легкой атлетике в помещении прошел на высоком уровне, заявил главный тренер национальной команды Юрий Борзаковский.

Чемпионат России в помещении завершился во вторник в Москве.

«Итог был ожидаем, все сами видели блестящий результат Маши (Кучиной). Могу выделить Люкмана Адамса, ну и в прыжках в длину был замечательный результат. По многим причинам не выступали лидеры в ряде дисциплин, но, исходя из тех, кто выступал, считаю, что чемпионат прошел на высоком уровне», — сказал Борзаковский на пресс-конференции.

Во вторник Кучина победила в прыжках в высоту с личным рекордом — 2,03 метра. Адамс первенствовал в тройном прыжке, прыгнув на 17,20 метра, что является лучшим результатом сезона в мире.
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