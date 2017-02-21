Российские легкоатлеты подали в IAAF 44 заявки на индивидуальный допуск к соревнованиям

«На сегодня подано 44 заявки, 33 из них обработано, 11 — в стадии режима ожидания. Есть вопросы по допинговым историям, низким результатам и упоминаниям в докладе Макларена», — сказал Шляхтин.

Он отметил, что пока ответа от IAAF по заявкам россиян не было. «В ближайшее время будет четкое понимание по этому поводу. Все документы приняты, дополнительных вопросов не задано, ждем окончательного решения. Ответ должен прийти в ВФЛА, заявки шли через нас», — сказал он.

Совет IAAF в начале февраля оставил в силе дисквалификацию ВФЛА. Членство организации было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с многочисленными случаями положительных допинг-проб у российских легкоатлетов. Российские спортсмены не допускаются к международным стартам. Отдельные спортсмены могут получить допуск к турнирам в нейтральном статусе при соответствии определенным критериям IAAF.

Ближайший международный старт, в котором россияне могут принять участие, — зимний чемпионат Европы, он состоится 3—5 марта в Белграде.

Подготовка в авральном режиме

Шляхтин считает, что подготовка российских легкоатлетов к чемпионату Европы в закрытых помещениях может пройти в ускоренном формате.

«У нас должно быть время для оформления билетов, мест проживания. Вопрос экипировки, если это нейтральный спортсмен — в чем он будет выступать. Жесткие сроки. Возможно все придется делать в авральном режиме, но мы к этому готовы», — отметил Шляхтин.

«Если ответ IAAF придет в ночь со 2 на 3 марта, то уже физически не сможем подготовиться. Сейчас понимания нет абсолютно», — добавил Шляхтин.