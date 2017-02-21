Срок подачи заявок на зимний ЧЕ для легкоатлетов РФ завершится 2 марта

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Дедлайн подачи заявок на чемпионат Европы в Белграде истекает 2 марта, федерация готова работать в авральном режиме», — заметил Шляхтин.

Российские легкоатлеты могут принимать участие в международных соревнованиях только в нейтральном статусе и при выполнении критериев Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Пока возможность выступить на зимнем чемпионате Европы в Белграде имеет только прыгунья в высоту Дарья Клишина. Спортсмены подали индивидуальные заявки в IAAF, но пока не получили на них ответа.

Зимний чемпионат Европы пройдет в Белграде с 3 по 5 марта.