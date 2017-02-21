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21 февраля 2017, 16:10 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Срок подачи заявок на зимний ЧЕ для легкоатлетов РФ завершится 2 марта

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Срок подачи индивидуальных заявок для участия в зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике в Белграде для российских спортсменов завершится 2 марта. Об этом сообщил журналистам президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Российские легкоатлеты могут принимать участие в международных соревнованиях только в нейтральном статусе и при выполнении критериев IAAF. Увеличить
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«Дедлайн подачи заявок на чемпионат Европы в Белграде истекает 2 марта, федерация готова работать в авральном режиме», — заметил Шляхтин.

Российские легкоатлеты могут принимать участие в международных соревнованиях только в нейтральном статусе и при выполнении критериев Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Пока возможность выступить на зимнем чемпионате Европы в Белграде имеет только прыгунья в высоту Дарья Клишина. Спортсмены подали индивидуальные заявки в IAAF, но пока не получили на них ответа.

Зимний чемпионат Европы пройдет в Белграде с 3 по 5 марта.
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