Кучина надеется выступить на зимнем чемпионате Европы и установить там очередной рекорд

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Не могу сказать, что этот рекорд дался мне легко — это результат долгих тренировок, огромная заслуга в нем моего тренера Геннадия Габриляна, — заметила Кучина. — Но это не потолок, я и сегодня могла продолжать. Но решила приберечь силы на следующий старт, которым, я надеюсь, станет чемпионат Европы в Белграде».

«Я готова выступать на этом турнире и показывать там результаты. Это наше законное право — выступать на международных состязаниях. Не зря же мы пахали так много осенью и зимой», — подытожила спортсменка.

Кучина подала индивидуальную заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) первой из российских спортсменов, но до сих пор пока не получила на нее ответа.

Российские легкоатлеты могут принимать участие в международных соревнованиях только в нейтральном статусе и при выполнении критериев IAAF. Пока возможность выступить на зимнем чемпионате Европы в Белграде имеет только прыгунья в длину Дарья Клишина.