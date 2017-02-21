Кучина надеется выступить на зимнем чемпионате Европы и установить там очередной рекорд
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту Мария Кучина, установившая на зимнем чемпионате России личный рекорд (2 метра 3 сантиметра), надеется выступить на чемпионате Европы в Белграде и превысить там свое достижение. Об этом Кучина сообщила журналистам.
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«Не могу сказать, что этот рекорд дался мне легко — это результат долгих тренировок, огромная заслуга в нем моего тренера Геннадия Габриляна, — заметила Кучина. — Но это не потолок, я и сегодня могла продолжать. Но решила приберечь силы на следующий старт, которым, я надеюсь, станет чемпионат Европы в Белграде».
«Я готова выступать на этом турнире и показывать там результаты. Это наше законное право — выступать на международных состязаниях. Не зря же мы пахали так много осенью и зимой», — подытожила спортсменка.
Кучина подала индивидуальную заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) первой из российских спортсменов, но до сих пор пока не получила на нее ответа.
Российские легкоатлеты могут принимать участие в международных соревнованиях только в нейтральном статусе и при выполнении критериев IAAF. Пока возможность выступить на зимнем чемпионате Европы в Белграде имеет только прыгунья в длину Дарья Клишина.
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