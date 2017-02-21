Прыгун в длину Примак выполнил квалификационный норматив на ЧМ-2017

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Таким образом, спортсмен выполнил квалификационный норматив на чемпионат мира 2017 года в Лондоне, который составляет 8,15 метра. Однако российские спортсмены не имеют права выступать на международных соревнованиях по решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Мировой рекорд в прыжках в длину в помещении принадлежит американцу Карлу Льюису, который в 1984 году прыгнул на рекордные 8,79 метра.

Зимний чемпионат России по легкой атлетике проходит в московском ЛФК ЦСКА.