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21 февраля 2017, 14:11 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Прыгун в длину Примак выполнил квалификационный норматив на ЧМ-2017

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Прыгун в длину Артем Примак на зимнем чемпионате России по легкой атлетике показал лучший результат сезона в мире, прыгнув в одной из своих попыток на 8,21 метра.

Спортсмен на зимнем чемпионате России по легкой атлетике показал лучший результат сезона в мире. Увеличить
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Таким образом, спортсмен выполнил квалификационный норматив на чемпионат мира 2017 года в Лондоне, который составляет 8,15 метра. Однако российские спортсмены не имеют права выступать на международных соревнованиях по решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Мировой рекорд в прыжках в длину в помещении принадлежит американцу Карлу Льюису, который в 1984 году прыгнул на рекордные 8,79 метра.

Зимний чемпионат России по легкой атлетике проходит в московском ЛФК ЦСКА.
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Кучина надеется выступить на зимнем чемпионате Европы и установить там очередной рекорд

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