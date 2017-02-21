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21 февраля 2017, 13:57 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Прыгунья в высоту Кучина превысила лучший результат сезона в мире на чемпионате России

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту Мария Кучина на зимнем чемпионате России превысила лучший результат сезона в мире, преодолев планку на высоте 2 метра 3 сантиметра. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Уроженке Прохладного удалось на 3 сантиметра превысить свой результат, показанный 18 января на московском Мемориале Дьячкова-Озолина. Кучина на зимнем чемпионате России также установила личный рекорд.

Зимний чемпионат России по легкой атлетике проходит в московском ЛФК ЦСКА.
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Новости Легкой атлетики

Кучина надеется выступить на зимнем чемпионате Европы и установить там очередной рекорд

Кучина надеется выступить на зимнем чемпионате Европы и установить там очередной рекорд

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту Мария Кучина, установившая на зимнем чемпионате России личный рекорд (2 метра 3 сантиметра), надеется выступить на чемпионате Европы в Белграде и превысить там свое достижение. Об этом Кучина сообщила журналистам.
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