Никитин и Коробкина победили в беге на 1500 м на зимнем чемпионате России

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту Мария Кучина, установившая на зимнем чемпионате России личный рекорд (2 метра 3 сантиметра), надеется выступить на чемпионате Европы в Белграде и превысить там свое достижение. Об этом Кучина сообщила журналистам.