Бегунья Коробкина не поедет на зимний ЧЕ из-за нежелания выступать под нейтральным флагом
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Двукратная победительница зимнего чемпионата России бегунья Елена Коробкина не будет выступать на зимнем чемпионате Европы в Белграде, так как не хочет выступать на соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом спортсменка сообщила журналистам.
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«Даже если я получу индивидуальное разрешение, то не поеду на чемпионат Европы в Белград, — заметила Коробкина. — Я не хочу выступать под нейтральным флагом. На чемпионатах мира и Европы соревнуются страны, и я хочу выступать только за Россию. Но от коммерческих стартов я не отказываюсь».
«Не буду выступать и на чемпионате мира, если там не будет сборной России, но я надеюсь на лучшее», — подытожила спортсменка.
Российские легкоатлеты могут принимать участие в международных соревнованиях только в нейтральном статусе и при выполнении критериев ИААФ. Пока возможность выступить на зимнем чемпионате Европы в Белграде имеет только прыгунья в длину Дарья Клишина.
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