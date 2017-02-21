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21 февраля 2017, 13:24 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Бегунья Коробкина не поедет на зимний ЧЕ из-за нежелания выступать под нейтральным флагом

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Двукратная победительница зимнего чемпионата России бегунья Елена Коробкина не будет выступать на зимнем чемпионате Европы в Белграде, так как не хочет выступать на соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

Спортсменка заявила что пропустит и чемпионат мира если россиянам не разрешат в нем участвовать. Увеличить
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«Даже если я получу индивидуальное разрешение, то не поеду на чемпионат Европы в Белград, — заметила Коробкина. — Я не хочу выступать под нейтральным флагом. На чемпионатах мира и Европы соревнуются страны, и я хочу выступать только за Россию. Но от коммерческих стартов я не отказываюсь».

«Не буду выступать и на чемпионате мира, если там не будет сборной России, но я надеюсь на лучшее», — подытожила спортсменка.

Российские легкоатлеты могут принимать участие в международных соревнованиях только в нейтральном статусе и при выполнении критериев ИААФ. Пока возможность выступить на зимнем чемпионате Европы в Белграде имеет только прыгунья в длину Дарья Клишина.
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Прыгун Лысенко не выступит на зимнем ЧЕ, даже если получит разрешение от IAAF

Прыгун Лысенко не выступит на зимнем ЧЕ, даже если получит разрешение от IAAF

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер зимнего чемпионата России по прыжкам в высоту Данил Лысенко не будет выступать на зимнем чемпионате Европы в Белграде, даже если получит разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщил ТАСС один из тренеров спортсмена Евгений Загорулько.
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21 февраля

Бегунья Коробкина не поедет на зимний ЧЕ из-за нежелания выступать под нейтральным флагом

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