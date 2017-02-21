Прыгун Лысенко не выступит на зимнем ЧЕ, даже если получит разрешение от IAAF

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19-летний Лысенко, выступающий за Московскую область и Республику Башкортостан, на зимнем чемпионате России стал вторым с результатом 2 метра 30 сантиметров. Золото завоевал олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов (2,32). Третье место занял Никита Анищенков (2,30), уступивший Лысенко по попыткам.

«Зимнего чемпионата Европы нет в планах Лысенко на этот сезон, — заметил Загорулько. — Он не поедет в Белград даже в том случае, если получит разрешение на выступление от IAAF».

По словам тренера, он не считает правильным форсировать подготовку своего молодого ученика. «Главным стартом для нас является чемпионат мира в Лондоне, к нему и постараемся выйти на пик формы», — сказал собеседник агентства.

Российские легкоатлеты могут принимать участие в международных соревнованиях только в нейтральном статусе и при выполнении критериев IAAF. Пока возможность выступить на зимнем чемпионате Европы в Белграде имеет только прыгунья Дарья Клишина.