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21 февраля 2017, 11:24 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Прыгун Лысенко не выступит на зимнем ЧЕ, даже если получит разрешение от IAAF

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер зимнего чемпионата России по прыжкам в высоту Данил Лысенко не будет выступать на зимнем чемпионате Европы в Белграде, даже если получит разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщил ТАСС один из тренеров спортсмена Евгений Загорулько.

Тренер спортсмена не намерен форсировать подготовку 19-летнего спортсмена он продолжит целенаправленно готовиться к чемпионату мира. Увеличить
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19-летний Лысенко, выступающий за Московскую область и Республику Башкортостан, на зимнем чемпионате России стал вторым с результатом 2 метра 30 сантиметров. Золото завоевал олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов (2,32). Третье место занял Никита Анищенков (2,30), уступивший Лысенко по попыткам.

«Зимнего чемпионата Европы нет в планах Лысенко на этот сезон, — заметил Загорулько. — Он не поедет в Белград даже в том случае, если получит разрешение на выступление от IAAF».

По словам тренера, он не считает правильным форсировать подготовку своего молодого ученика. «Главным стартом для нас является чемпионат мира в Лондоне, к нему и постараемся выйти на пик формы», — сказал собеседник агентства.

Российские легкоатлеты могут принимать участие в международных соревнованиях только в нейтральном статусе и при выполнении критериев IAAF. Пока возможность выступить на зимнем чемпионате Европы в Белграде имеет только прыгунья Дарья Клишина.
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