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21 февраля 2017, 10:39 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

ВФЛА направила в IAAF заявки от Соломатина, Шестопалова, Макаренко и Головина

МОСКВА, 21 фев — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) направила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) заявки на участие в международных турнирах от Дмитрия Соломатина, Артема Макаренко, Феликса Шестопалова и Алексея Головина, сообщила агентству «Р-Спорт» референт по международным вопросам ВФЛА Мария Трущенкова.

IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом. Ответов на заявки россиян пока не поступало.

«Индивидуальные заявки в IAAF направили от Соломатина, Шестопалова, Головина и Макаренко», — сказала Трущенкова по телефону.

Собеседница агентства отметила, что ни один из этих четырех атлетов не претендует на участие в чемпионате Европы, который пройдет 3—5 марта в Белграде.
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