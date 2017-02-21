ВФЛА направила в IAAF заявки от Соломатина, Шестопалова, Макаренко и Головина

IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом. Ответов на заявки россиян пока не поступало.

«Индивидуальные заявки в IAAF направили от Соломатина, Шестопалова, Головина и Макаренко», — сказала Трущенкова по телефону.