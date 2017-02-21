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21 февраля 2017, 0:03 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Прыгун в высоту Иван Ухов победил на зимнем чемпионате России

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту россиянин Иван Ухов стал победителем зимнего чемпионата России, который проходит в Москве. Спортсмен показал результат 2,32 м.

Екатерина Реньжина стала победительницей в забеге на 400 метров. Увеличить
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Вторым стал Данил Лысенко (2.30), третьим — Никита Анищенков (2.30), уступивший Лысенко по количеству попыток.

Екатерина Реньжина стала победительницей в забеге на 400 метров с результатом 52,79 секунды. Константин Холмогоров выиграл золото в беге на 800 метров, преодолев дистанцию за 1 минуту 47,56 секунды.

Анастасия Николаева оказалась сильнейшей на дистанции 60 метров с барьерами (8,15), у мужчин в этой же дисциплине победу праздновал Константин Шабанов (7,67).
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