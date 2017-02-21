Прыгун в высоту Иван Ухов победил на зимнем чемпионате России
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту россиянин Иван Ухов стал победителем зимнего чемпионата России, который проходит в Москве. Спортсмен показал результат 2,32 м.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вторым стал Данил Лысенко (2.30), третьим — Никита Анищенков (2.30), уступивший Лысенко по количеству попыток.
Екатерина Реньжина стала победительницей в забеге на 400 метров с результатом 52,79 секунды. Константин Холмогоров выиграл золото в беге на 800 метров, преодолев дистанцию за 1 минуту 47,56 секунды.
Анастасия Николаева оказалась сильнейшей на дистанции 60 метров с барьерами (8,15), у мужчин в этой же дисциплине победу праздновал Константин Шабанов (7,67).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter