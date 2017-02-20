Тимофей Чалый и Екатерина Реньжина победили в беге на 400 м на ЧР в помещении
Тимофей Чалый и Екатерина Реньжина победили в беге на дистанции 400 метров на чемпионате России в помещении, который проходит в Москве.
Тимофей Чалый в понедельник финишировал с результатом 47,35 секунды. Второе место занял Артём Денмухаметов (47,39), третьим стал Павел Савин (47,67). В женских забегах на этой дистанции результат Реньжиной составил 52,79 секунды. Второй стала Татьяна Зотова (53,47). Замкнула тройку Валерия Храмова (53,74).
В мужских забегах на 60 метров с барьерами лучшим стал Константин Шабанов (7,67 секунды). Второй результат у Филиппа Шабанова (7,88). Замкнул тройку Алексей Дремин (7,95).
Турнир завершится во вторник.
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