Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28841862/
20 февраля 2017, 21:07 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Тимофей Чалый и Екатерина Реньжина победили в беге на 400 м на ЧР в помещении

Тимофей Чалый и Екатерина Реньжина победили в беге на дистанции 400 метров на чемпионате России в помещении, который проходит в Москве.

Тимофей Чалый в понедельник финишировал с результатом 47,35 секунды. Второе место занял Артём Денмухаметов (47,39), третьим стал Павел Савин (47,67). В женских забегах на этой дистанции результат Реньжиной составил 52,79 секунды. Второй стала Татьяна Зотова (53,47). Замкнула тройку Валерия Храмова (53,74).

В мужских забегах на 60 метров с барьерами лучшим стал Константин Шабанов (7,67 секунды). Второй результат у Филиппа Шабанова (7,88). Замкнул тройку Алексей Дремин (7,95).

Турнир завершится во вторник.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Адамс назвал жестокой ситуацию, в которой находятся легкоатлеты России накануне ЧЕ

Адамс назвал жестокой ситуацию, в которой находятся легкоатлеты России накануне ЧЕ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира 2014 года в тройном прыжке Люкман Адамс, сумевший на зимнем чемпионате России превысить лучший результат сезона в мире, назвал жестокой ситуацию, с которой столкнулись российские легкоатлеты, до сих пор не получившие от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) ответа на поданные заявки. Об этом сообщил журналистам Адамс.
Еще 7 новостей  Все новости
20 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Винер: если Мамун не вернется, буду счастлива – у нее хороший жених

Шипулин рассказал, чем закончился его конфликт с Фуркадом